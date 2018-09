Critican a Ariana en el funeral de Aretha

Ariana Grande interpretó un clásico deen el funeral decon un vestido negro tan cortito que puso a cantar al coro de las redes sociales.Mientras el presidenteestaba sentado atrás de ella con una gran sonrisa, Grande parecía nerviosa al dirigirse al centro del templo, tal vez porque no tenía claro dónde debía pararse para entonar “(You make me feel like) a natural woman”.Encontró su lugar, sin embargo, y superó el trance, recibiendo un incómodo abrazo de uno de los oficiantes del funeral.En, el vestido de Grande fue criticado como demasiado corto para la iglesia.“#ArianaGrande no conoce la regla ‘por debajo de la rodilla’ para el púlpito en la iglesia negra. Que alguien le dé un pañuelo para el regazo y una toga de coro. Dios bendiga su corazón”, tuiteó una espectadora,Un elenco estelar de dolientes llenó una iglesia en Detroit de oraciones y canciones este viernes para el funeral de Aretha Franklin, honrándola no sólo como La Reina del Soul sino también como una buena amiga, pariente, feligresa y activista.Los invitados al templo Greater Grace incluyeron al expresidente Bill Clinton, la ex primera dama Hillary Clinton, el reverendo Jesse Jackson y los cantantesy Smokey Robinson.

Robinson, el grande de Motown, recordó que tenía ocho años la primera vez que oyó a Franklin tocar el piano y que desde entonces fueron buenos amigos que podían charlar por horas.