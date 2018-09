Reik pide apoyo para mexicanos en EU

Apenas comienza el día y sobre la avenida 57 el calor abrasador ya se percibe. Ahí, a unos cuantos minutos de Central Park, el mesero de un restaurante, con sorpresa, reconoce a los integrantes de la banda mexicana Reik.

Los músicos están en la ciudad por el lanzamiento de su nuevo sencillo “Amigos con derechos”, grabado junto a Maluma. Es ahí, a cientos de kilómetros de distancia, que las reflexiones hacia su México llegan.

“Es increíble nuestra gente, la cultura, la cantidad de arte, creatividad y cosas que tenemos para ofrecer”, comenta el vocalista Jesús Navarro.

“Hay mucho que celebrar especialmente estando afuera. Yo nunca había sido nacionalista hasta que me fui de México”, admite.

Si en algo coincide el trío proveniente de Mexicali es en cómo al llevar su música a otras latitudes han aprendido a apreciar sus orígenes. Sin embargo, también se han dado cuenta de las carencias que existen.

“A mí me gustaría que hubieran más oportunidades para nuestra gente en México. Siempre está el tema de que el presidente de EU deporta a tal y sí, qué mala onda, yo no quiero ver a esas familias separadas, pero también a lo mejor no existiría tanto ese problema si nuestro país se encargara de generar empleos y muchas mejores oportunidades”, considera el guitarrista Julio Ramírez.

“No sé cómo se resolvería el problema pero utópicamente quisiera que no tuviéramos que estar buscando necesariamente oportunidades en otros países porque el nuestro es a todo dar”.

Si bien no son muchos los que los reconocen al transitar por esta ciudad, en más de una ocasión se llevan una sorpresa cuando alguien se acerca para pedirles una fotografía.

Se abren camino. A 15 años de haber comenzado en la industria con el tema “Yo quisiera” las fronteras que ha cruzado la banda, además de físicas, han sido musicales, como lo hicieron con el sencillo “Me niego”, estrenado a principios de año, en el que comparten micrófono con los reggaetoneros Ozuna y Wisin.

El tema recibió el Disco de Diamante el pasado jueves y es ahora, junto a Maluma, que la banda que naciera como un proyecto de balada pop continúa defendiendo su caminar ahora desde el género urbano.

“Hay a quienes les cuesta mucho el cambio y quienes le dan la bienvenida. Para nosotros ha resultado muy estimulante y satisfactorio”, comenta Gilberto Bibi Marín.

El guitarrista comparte que en esta transformación se han encontrado con respuestas agresivas y groseras en redes sociales como resultado de la inconformidad de algunos de sus seguidores. Sin embargo, el Reik pop y el urbano no están peleados y no descartan próximamente regresar a su estilo clásico.

“(Los fans) son muy claros al expresar su inconformidad y dicen: ‘yo quiero escuchar al Reik de antes’ y les podemos decir que lo hagan, ahí están los discos viejos precisamente para eso’”, comenta.

“Ser atractivos para un público nuevo, más variado, plural está increíble porque no significa que tengamos que abandonar al otro, no estamos diciendo que no vayamos a volver a la balada, de ahí salimos y nos encanta, pero creo que se vale para nosotros darnos un descanso de no cantar lo mismo de siempre”, añade Jesús.

Sin embargo, es con esta nueva etapa y con el lanzamiento de “Amigos con derechos” que los mexicanos quieren retomar un público que, consideran, ha respondido al reggaetón pues se cansó de escuchar la música de siempre.

“Éramos nosotros (los mexicanos) los exportadores de la música latina y nos lo quitaron porque la música se estancó, porque sonó a lo mismo”, considera Jesús.

“Creo que está habiendo un momento de descanso para el público latino, particularmente los jóvenes de un mismo género, de una misma manera de hacer música que fue la de los últimos 30 años”.

Uniendo estilos. Si bien la grabación de su nuevo sencillo junto a Maluma se dio a distancia y sin tener un contacto directo, fue éste quien puso su esencia escribiendo su propia parte de la canción. Fue hasta la grabación del video musical —realizada en Miami bajo la dirección de Andrés Castro— que Reik y el colombiano finalmente pudieron verse en persona. Aunque ellos no la visitaron, la ciudad de Las Vegas también puede verse en el video.

“Inmediatamente pensamos en Maluma por la letra y el bit de la canción que estaba muy pop pero con su tinte urbano. Teníamos nosotros escrita una parte para él pero quiso escribir su propia parte, lo cual hace más genuina la colaboración”, detalla del tema Navarro.

“Yo no te pido que te enamores, yo no te pido que seamos novios”, se escucha en el tema, que ya se encuentra disponible en plataformas digitales como YouTube y Spotify. El mensaje, consideran, se adapta al tipo de romanticismo actual.

“Nuestra transición al género urbano ha sido tratando siempre de rescatar lo nuestro, que no digan que se nos fue el rollo y queremos ser otros artistas. Empezamos con ‘Ya me enteré’ y todas son letras dedicables, ahora con ‘Amigos con derechos’ es lo mismo, dice frases románticas y va metiéndose al juego del doble sentido, de lo sexy también, porque es 2018”, resalta Julio, quien compuso parte de la letra del sencillo.

Luego de su paso por Estados Unidos, los músicos continuarán con las presentaciones de su Tour Des/Amor esta noche (1 de septiembre) en Querétaro para después volar a Madrid.

Jesús, Julio y Bibi regresarán al Auditorio Nacional el próximo jueves 1 de noviembre.