Instituto electoral de Hidalgo debió informar casos de violencia política: consejera del INE

A veces hay personas que están más interesadas en organizar eventos que hablen de género, pero, cuando se trata de trabajar al respecto, entonces, ya no les interesa, declaró Adriana Margarita Favela Herrera, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) ante la posible omisión del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Hidalgo de denunciar dos casos de violencia contra candidatas.

Durante el proceso electoral 2017-2018, la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE) planteó una estrategia para prevenir violencia política de género, en la que los institutos electorales del país estarían reportando los casos.

Sin embargo, en Hidalgo, Estado de México, San Luís Potosí, Tlaxcala y Yucatán no se reportaron ningún caso, pese a que en la entidad hidalguense se presentaron dos denuncias de violencia política de género.

La primera fue contra la excandidata de Morena a diputada federal por Actopan, Sandra Simey Olvera Bautista, quien denunció hostigamiento a través de redes sociales.

La segunda fue contra la excandidata del PRI por el distrito de Tepeapulco, Mayka Ortega Eguiluz, por parte de su contrincante de Morena Jorge Mayorga Olvera. Este caso, incluso, llegó a los Tribunales Electorales Estatal y Federal.

PERSONAS QUE ESTÁN MÁS INTERESADAS EN EVENTOS

Tras conocer esto, Favela Herrera consideró que el organismo electoral de Hidalgo debió de haber registrado esos dos casos por violencia política en el pasado proceso electoral.

“Voy a decir algo que no les va a gustar, pero, a veces hay personas que están más interesadas en organizar eventos que hablen de género, pero, cuando se trata de trabajar en ese aspecto, ya no les interesa”, declaró en su visita al estado.

También, agregó que siempre ha tratado de hacer ese llamado a las consejeras electorales, “sé que algunas me odian ‘con odio jarocho’ y no me importa, porque les digo, ¿de qué me sirve que en todos los eventos de género estén?, pero, cuando hay una cosa que tiene que ver con tu entidad federativa, no actúas, no sé si sea el caso”, declaró.

Al dar las conclusiones y resultados de esa estrategia hecha por el AMCEE se reportaron 114 casos en la elección pasada en todo el país, de los cuales, Puebla, Coahuila, Colima, Nuevo León y Oaxaca presentaron el mayor número de denuncias de violencia política de género.

NO SE ACREDITÓ VIOLENCIA, POR ESO NO SE DENUNCIÓ: IEEH

Entrevistada por separado, Guillermina Vázquez Benítez, presidenta del IEE de Hidalgo, justificó que no se reportaron los dos casos de violencia política de género al AMCEE ya que no se acreditaron las conductas.

“Efectivamente no se incluyó porque no se acreditó la resolución (los tribunales electorales) que hubo violencia política de género (en el caso de Mayka Ortega) y las cifra que dieron fueron las que mandaron en un corte final a la presidenta de AMCCE y fueron las cifras que proyectaron, pero no tuvimos caso de violencia política afortunadamente”, respondió.

VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO EN PUEBLA

Tras participar como ponente sobre “La Participación Política de las Mujeres en el proceso electoral local 2018” en la junta local del INE en Hidalgo, Adriana Favela mencionó unos ejemplos de violencia política de género en el pasado proceso electoral.

Un caso muy reiterado y grave fue contra Martha Ericka Alonso Hidalgo, entonces candidata a la gubernatura de Puebla, ganadora del proceso, a quien se le trataba de vincular con su esposo el exgobernador Rafael Moreno Valle.

A través de dos spots llamados “Churros” y “Espejito Espejito”, el PRI intentó demeritar la imagen de la candidata y desdibujar su trayectoria haciendo ver que “ella había obtenido la candidatura por ser la esposa de Rafael Moreno Valle, incluso utilizando un leguaje agresivo”, dijo la consejera electoral.