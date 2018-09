El coleccionista: Guarda a The Beatles hasta en la piel

“Desde chavito me comenzó a gustar su música por la influencia de mi papá que la escuchaba, él era fan de The Beatles, formalmente inicié mi colección cuando tenía como 25 años con una camisa que me regalaron, después todo lo relacionado con la banda lo compraba”.

Después de casi 25 años Toño ha recopilado más de 800 piezas en playeras, tazas, discos de acetatos, casetes, cds, dvds, libros, cuadros, posters, muñecos, almohadas, relojes, gorras, llaveros y coches con los personajes de John Lennon (guitarra rítmica), Paul McCartney (bajo), George Harrison (guitarra solista) y Ringo Starr (batería), todos vocalistas.



“Tengo varios accesorios de souvenirs que mis amigos me traen, principalmente de Inglaterra”.

Durante la década de 1960 The Beatles fue una banda de pop rock exitosa comercialmente formada en Liverpool, Inglaterra; para 1979 cuando nació José Antonio Navarro Urdiales la banda ya estaba desintegrada, pero esto no fue motivo para que años después Toño fuera fan y coleccionista de la banda inglesa.A la edad de ocho años en un estado más consciente el coleccionista comenzó a identificar y tomar gusto por las canciones de The Beatles. Cuando él tenía como 15 años le regalaron una playera y así inició de su compilación de artículos.Los accesorios que más destacan son un icónico “submarino amarillo” con los cuatro personajes en piezas de lego con valor de 2 mil 500 pesos, un disco de acetato del álbum “Revolver” por el que le han ofrecido hasta 3 mil pesos, este fue el séptimo álbum grabado en estudio que salió al público el 5 de agosto de 1966.También tiene un cd del álbum Magical Mystery Tour que se lanzó el 8 de diciembre en 1967 en Reino Unido, parte de Europa y algunos otros paísesPero su accesorio favorito es una figura de John Lennon que su primo le consiguió en Estados Unidos por 2 mil pesos.Padre de familia y dueño del bar El Hongo, Antonio hace espacio en sus actividades para acudir a los conciertos que han ofrecido Ringo Starr y McCartney, miembros sobrevivientes del cuarteto y musicalmente activos.Dentro de los artículos de José Antonio sobrevive un libro de 1984 que una amiga de la preparatoria le regaló sobre la historia del disco Abbey Road, de este tiraje el coleccionista tiene la oportunidad de obtener una carta de autenticidad, pero no es de su interés más que el valor propio del libro.La canción favorita del fan de los británicos es “In my life” que está incluida en su sexto álbum de estudio, Rubber Soul.Supuestamente esta pieza fue escrita por Lennon como un poema sobre su infancia, pero fue terminada con McCartney.Antonio es tan fan de los británicos que los lleva en tatuajes, uno es la cara de John Lennon y se lo hicieron hace 15 años; otro es el rostro de George Harrison, y el último se lo hizo hace 4 años, la portada del álbum Abbey Road pero en sentido contrario; en esta imagen los cantantes van cruzando la calle londinense Abbey Road, que se convirtió en la más famosa de Inglaterra.El cuarto tatuaje corresponde a una frase de una canción del “cuarteto Liverpool”, pero no será el último, ya que José Antonio planea ampliar su colección de memorabilia y de tatuajes de los Beatles.