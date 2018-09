¿No planeaste nada este fin? Ve al Parque Metropolitano, la Presa está al tope

“Se puede navegar en kayat en forma segura en las partes bajas sin ningún riesgo. Se les presta chalecos salvavidas y también es una buena opción para hace ejercicio”, señala Robinsón, que por sólo 50 pesos la hora alquila estos graciosos botes.



“Venimos aquí todos los fines se semana simplemente a dar un paseo en familia. Si hay oportunidad a hacer carne asada en las palapas y en forma segura, sin tener que ir a la sierra a pasar penalidades, y correr riesgos de asaltos o accidentes carreteros”, dice Efraín Martínez.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

lo que se ha convertido en un atractivo más para los visitantes.Además, los fines de semana, familias llevan a sus hijos a montar a caballo en el área de equino terapia en la zona que era lamuy cerca del vertedero.se encuentra a toda su capacidad y recibe no sólo la presencia de miles de aves migratorias; miles de golondrinas circulan la presa en busca de alimento.Uno de los principales atractivos es la presa de El Palote que comenzó a operar en el año de 1955 y que actualmente se encuentra a un 104% de su capacidad, que es de 10 millones de metros cúbicos de agua. Sigue tirando agua por su vertedero.Los visitantes aprovechan el esplendor del parquedonde habitan un gran número de aves migratoriasDar un paseo kayat es una buena opción para los visitantes.Las tranquilas aguas de la presa, que reflejan como espejo las nubes cargadas de agua, invitan a los visitantes a una vida contemplativa, de calma y de tranquilidad.Asimismo, se puede disfrutar de un paseo en lancha y conocer las ruinas de una Hacienda de 1758, inundadas por las aguas de la presa; hacer un recorrido en tren con neumáticos alrededor del vaso; o pasear por el bosque abordo de tren de vías o en caballo.Lo único que no opera es la tirolesa, que está a la altura del vertedero. Sólo se inauguró pero no opera.Pero si se puede visitar laun lugar al tamaño de los niños, con edificios y calles con semáforos.Así como deleitarse con las piruetas de los esquiadores en las aguas de la presa cada fin de semana, entre otras actividades recreativas.El Parque Metropolitano ofrece también zonas para acampar con seguridad todo el año, sanitarios, restaurantes, servicio médico y todo para la comodidad de sus visitantes, área de juegos infantiles, ejercitadores para adultos.