Fiesta grande en San Francisco del Rincón

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En San Francisco del Rincón habrá feria en grande, autoridades municipales y el Patronato de la Feria dieron a conocer el programa y los detalles de una de las festividades más esperadas en la ciudad.Del viernes 21 de septiembre y hasta el domingo 7 de octubre, los habitantes podrán disfrutar de un sin fin de actividades y presentaciones para todos los gustos en la feria de la ciudad 2018.El alcalde Ysmael López García y el presidente del Patronato de la Feria, Rodolfo Carmona, dieron a conocer a este medio las atracciones que se vivirán en esta edición.Misma en la que se dispuso, correrá de nueva cuenta a cargo de la empresa “Producciones Lemus”, la cual fue quien organizó la festividad el año pasado.Lo anterior, después de que el comité del patronato analizara diferentes opciones, tomando en cuenta, se dijo, la mejor de ellas, debido a la experiencia que representa en la organización de este tipo de eventos.indicó el primer Edil.Entre los atractivos que los ciudadanos podrán disfrutar junto a su familia durante el transcurso de las dos semanas destinadas para esta edición, se encuentra el “Circo Ataide”, “La Casa del Tío Chueco”, una atracción con efectos ópticos, y los conocidos Voladores de Papantla.Además de una rueda de la fortuna que cabe destacar se encontrará ubicada en la entrada del acceso a la feria, misma que será utilizada por primera vez en la ciudad, esto, sin dejar de lado a los más de 25 juegos mecánicos para todas las edades.A la expectativa que la ciudadanía ha mantenido sobre los artistas que se estarán presentando durante la feria, serán diferentes bandas y solistas reconocidos, principalmente del género regional mexicano.EntreAunque el costo de entrada a la festividad aún no se ha establecido, es importante mencionar que éste cubrirá todas las atracciones dispuestas dentro de las instalaciones; sólo en presentaciones de algunos artistas habrá variaciones en la cantidad.Coronaciones de reinasComo parte de la celebración de la Feria de San Francisco del Rincón se realizará la coronación de las nuevas soberanas del municipio.Por lo que el día 19 de septiembre en el Jardín Principal se entregará a la corona a quien será la nueva reina infantil de la ciudad, contando con la presentación del talentoso francorrinconés Luis Ángel Gómez Jaramillo, “El Gallito de Oro”.Mientras que al día siguiente, el 20 de septiembre en la misma sede, se realizará la coronación de la reina juvenil, en esta ocasión amenizará el evento elPara el 23 de septiembre, en las instalaciones de la feria, los habitantes serán testigos de la coronación de la Flor Más Bella del Ejido; esta vez la elección será por designación y no por concurso como en años anteriores.Siendo así que se mantiene la invitación abierta a todos los ciudadanos para que participen y no dejen de pasar la oportunidad de convivir y disfrutar de momentos agradables con su familia en ésta, una edición más de la Feria de San Francisco del Rincón.