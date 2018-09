¿Sirven las cámaras del C4 y Escudo para grabar homicidios?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En León hay 500 cámaras de vigilancia, de las que 200 corresponden al Municipio y el resto al programa Escudo.No se sabe dónde están ni qué acontecimientos graban, porque los homicidios no quedan registrados.En agosto ocurrieron tres crímenes que causaron pesar entre la ciudadanía: un comandante fue asesinado en el libramiento Morelos, una mamá falleció en el ataque dirigido a otra persona, y un reconocido médico fue muerto dentro del auto en que iba como pasajero.Las autoridades no tienen grabaciones que pudieran aportar pistas sobre los homicidas, no hubo cámaras que registraran los hechos; tampoco las hubo en los otros 24 homicidios dolosos registrados en León este mes.El comandante de la Policía Municipal Antonio de Jesús Báez Tapia murió a balazos la noche del sábado 11 de agosto, perseguido por el libramiento Morelos a pocos metros de la entrada a León desde Silao. Ninguna cámara municipal o estatal había cerca.Se dijo que las cámaras estarían colocadas en sitios estratégicos como bulevares principales o colonias con problemas de seguridad, y los robos en zonas de alto poder adquisitivo tampoco son monitoreadas por el C4 o el C5.Tal fue el caso del asalto violento que sufrió el ex futbolista Antonio “La Tota” Carbajal Rodríguez en su casa en la colonia Jardines del Moral.Su familia fue violentada y atada por delincuentes armados que se fueron con dinero y medallas del ex guardameta del Club León.La familia no contaba con cámaras de vigilancia privada, pero tampoc había cerca del Municipio y del Estado, hasta hoy los ladrones no han sido detenidos y el botín tampoco fue recuperado.Las videograbaciones son de gran importancia para los agentes de Investigación Criminal, de la Procuraduría de Justicia, ya que aportan información para el esclarecimiento de asesinatos.Pero los leoneses están asustados y no quieren cooperar con las autoridades por miedo a venganzas de los criminales.los videos que su cámara de vigilancia grabó del homicidio de un hombre en un negocio de quesadillas.Con esa grabación se logró la captura de uno de los presuntos asesinos, sin embargo al parecer cómplices de éste asesinaron al testigo.El martes una mujer murió en la coloniapara ir a trabajar; delincuentes disparaban a un automovilista y una bala le dio en la cabeza a Viviana Martínez Moreno.La cámara instalada en una casa grabó los hechos, pero am atestiguó cuando el dueño la quitó antes de que autoridades le pidieran la grabación, para no meterse en problemas.En la zona donde fue asesinado el jueves el traumatólogo y ortopedista pediatra Gerardo Gabriel Macías Hernández no hay cámaras de vigilancia.Las calles casi siempre están solas, gran parte de sus habitantes salen a trabajar y regresan en la noche, los que se quedan no dejan su casa si no es necesario.La prolongación de José María Morelos y las calles de la colonia Urbi Villa que hacen cruce, tienen como vecino un baldío muy extenso.Desde la calleno hay un solo comercio y las casas habitadas no cuentan con cámaras de vigilancia.Por el asesinato del doctor Macías Hernández sólo hay declaraciones del hombre que iba con él en un auto y que bajó segundos antes del crimen, y de tres hombres que trabajaban cerca.El médico iba como pasajero en un auto Spark rojo, el conductor se detuvo afuera de un comercio en libramiento Morelos y calle Campestre Ceiba.