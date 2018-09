Aplanadora de Morena en el Congreso

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Parece que este es el país de las aplanadoras legislativas, y también a nivel estatal y municipal. Antes era el Pri y ahora es Morena, pero con la novedad que el Pri era oficial y desde el gobierno lo impulsaban y financiaban e incluso hacían el famoso “fraude patriótico” para que ganara aunque perdiera, pero ahora esta aplanadora se armó desde la oposición.Es de admirar la perseverancia de López Obrador, quien durante 18 años estuvo luchando para llegar al poder hasta que lo consiguió. Él ahora es el epicentro de todo este movimiento, porque más que votar por Morena votaron por AMLO. La gente creyó en él y en sus propuestas. Confieso que yo fui uno de los que dudaron de él y tenía miedo que este país se fuera a Venezolanizar (perdón si no lo escribí bien) porque ya sabemos todos la hambruna que hay en Venezuela, que ha ocasionado el éxodo y que cerca de cien mil venezolanos se estén yendo a Ecuador, Colombia, Brasil, etc. Tal parece que con Obrador no será así, aunque el tiempo lo dirá, pero hasta ahora todo lo que ha dicho y propuesto me parece bien, aunque quizá no tan realista en la cuestión de hacer tres refinerías en tres años, pero ojalá y las logre. En este sentido hay que considerar que la tecnología ha avanzado mucho en los últimos años y que ya no se requieren construir monstruosas refinerías, sino que es posible construirlas rediseñadas a menor costo y en menor tiempo de construcción.En relación a la composición de la Cámara de diputados, que está integrada por 500 diputados, Morena se quedó con 247 a 4 de la mayoría simple. El Pri, que era mayoría en la anterior legislatura se quedó apenas con 9 diputados de mayoría y 38 diputados plurinominales, en total 47. El Pan que se quedó como la segunda fuerza, tiene 41 diputados de mayoría y 39 plurinominales total 80. Lo que es de llamar la atención y para vergüenza del Pri, es que el Partido Encuentro Social (PES) haya tenido muchos más diputados de mayoría que él, ya que tiene 31, y ni un pluri porque no alcanzó el 3% de votación y, por lo tanto, va a desaparecer. El PT tuvo 26 de mayoría, el MC 17 y el PRD lo igualó con 9.El PRI va a ser la tercera fuerza en la cámara de diputados por sus plurinominales. Si no existieran éstos, se hubiera quedado en el penúltimo lugar, ya que el Verde Ecologista tuvo 5 diputados de mayoría. Hubiera sido de la chiquillada que antes tanto menospreciaba. Lo que lo salvó de no estar en la chiquillada, reitero, fueron los pluris que ya deberían de desaparecer. Esta es una asignatura pendiente que esperemos que atienda Morena para que desparezcan ya los pluris, es una demanda del pueblo, al que López Obrador dice que oye, si es así entonces que mande lo más pronto posible al Congreso una iniciativa de ley para que ya estos parásitos que no hacen campaña, desaparezcan y cuánto se ahorraría el pueblo con esto. También en la Cámara de senadores tiene una mayoría Morena.El enorme poder que va a tener López Obrador se asemeja al poder presidencial que tenían los presidentes priístas. Va a tener dos poderes: el Ejecutivo y el Legislativo. El Judicial también si les mantiene los sueldos a los magistrados o si los “maicea”. Cuidado con este enorme poder, porque el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente….- Lo del Tratado De Libre Comercio yo opino lo mismo que Trudeau, el primer ministro de Canadá, que es mejor no tener Tratado a tener un mal Tratado. Hay que ver las letras chiquitas porque parece ser que “chamaquearon” a los negociadores mexicanos con lo de las reglas de origen de los automóviles. Estos pueden elevarse de precio por eso y por lo de los sueldos de a 16 dólares la hora, ya que China, que vende autopartes baratas y paga poco a sus obreros, queda descalificada. Esto es por la guerra personal y comercial que trae Trump con China. El imperio está en las manos de un loco y si no lo quitan pronto va a provocar más desastres..- Que Deschamps, el seudo líder petrolero, se apropió de 12 hectáreas que son del sindicato de Pemex de Salamanca para hacer sus negocios privados. Este individuo ya debe irse. Se acaba de reelegir para otros seis años que empiezan el próximo primero de enero, pero parece ser que Obrador ya le dijo que ahueque el ala o se atenga a las consecuencias.Comentarios y opiniones a los correos:Twitter:@gonzalezmelecio