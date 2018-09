SECRE DE SALUD, ¿REPITE?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El panista Ariel Corona, alcalde electo de Cortazar, presumió ayer en sus redes sociales una foto muy sonriente con el doctor Daniel Díaz, todavía titular de Salud estatal. Dice que se reunieron para platicar de proyectos para su municipio y que trabajarán pronto en temas prioritarios.Parecería un acercamiento natural, de no ser porque Ariel asume el cargo hasta el 10 de octubre y la Administración estatal termina el 25 de septiembre. Las preguntas obligadas son ¿por qué la reunión con un Secretario que ya se va? y ¿Por qué el doctor hablaría de proyectos futuros?La respuesta está en el run-run panista: Daniel Díaz es uno de los que podrían continuar en el siguiente gobierno. Ahora sí que tómelo con sus reservas porque ya ve lo hermético que anda el góber electo Diego Sinhue y su equipo, pero de que el doctor lleva mano en la baraja, parece que sí.Daniel Díaz llegó al cargo en abril de 2017 en sustitución del pediatra irapuatense Ignacio Ortiz Aldana. Una razón para su continuidad es que falta muy poco para concluir la obra del nuevo Hospital General de León y es quien lleva la batuta para poner el proyecto a funcionar lo antes posible.Sin sorpresas se dio ayer el reparto de las diputaciones locales plurinominales. Ya le habíamos adelantado que Morena era el ganón con cinco, además del triunfo en las urnas en el distrito de Salamanca. El PRI es el gran perdedor al pasar de siete a sólo tres; el Verde mantuvo sus tres; lo mismo el PRD, pues aunque sus votos apenas le dieron una “pluri”, vía el “Frente” ganó dos distritos de mayoría.Por lo demás Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza dan gracias a Dios que mantienen su parcela. Los aliados de Morena, Encuentro Social (PES) y el Partido del Trabajo (PT) se van con las manos vacías. De hecho, ambos partidos ya habían perdido su registro estatal desde la elección anterior.La nueva oposición legislativa de Morena es una incógnita. Se conoce a Ernesto Prieto por ser el dirigente estatal y al doctor Raúl Márquez, quien fuera 20 años panista, ex síndico en el trienio del ex alcalde Ricardo Sheffield Padilla. Las cuatro mujeres que suman la bancada no tienen experiencia política.En el PRI, por el contrario, los tres (Celeste Gómez, Pepe Huerta y Hugo Varela) ya saben lo que es ser legisladores locales y tienen laaarga trayectoria en el tricolor. Bueno por la experiencia, dirán algunos, malo por ser las mismas caras de un partido que precisamente uuuurge de un relevo generacional. Los dos primeros son parte de la fracasada dirigencia y el último como eterno líder cetemista ¿pueden dar más?Eso sí su próxima diputada y hoy jefa provisional del PRI, la penjamense Celeste Gómez, anuncia que van a impugnar porque consideran que están sobrepresentados según su votación. Están en su derecho de hacer su luchita en el Tribunal pero la pregunta no es cuántos legisladores alcanzan, sino para qué.En el Verde, quien fuera la asesora de cabecera de ese partido en el Congreso local, la abogada Vanessa Sánchez, recibe la oportunidad para ser la coordinadora; Adán Velázquez es un abogado de Salvatierra; e Israel Cabrera es un cuadro ya conocido que viene de ser Delegado de Semarnat.En la sesión del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato se guardó un minuto de silencio en memoria de Agustín Banda Oliveras, regidor electo por el PRD en Cortazar. En posterior conferencia de prensa el presidente del IEEG, Mauricio Guzmán, manifestó su repudio y pidió que se esclarezca el crimen.El alcalde en funciones, el perredista Hugo Estefanía, apareció este viernes visiblemente consternado por el asesinato de su Director de Desarrollo Social, para lamentar el hecho y exigir que se resuelva. El edil electo, Ariel Corona, desde el jueves llamó a las autoridades para resolver el lamentable hecho.En Irapuato se realizó ayer la presentación del “Ensamble Monumental de Coros Orgullo Musical Guanajuato” que está conformado por 320 niños y niñas de 10 municipios de la entidad.“Guanajuato es referente por contar con un Programa Integral de Formación y Promoción de la Música”, presumó el gobernador Miguel Márquez Márquez durante el evento.