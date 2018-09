Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Raúl Olmos, periodista de investigación y con trayectoria profesional en am, publicó el libro “Gigante de Lodo”, metáfora y alegoría sobre el famoso caso Odebrecht, uno de los mayores escándalos de corrupción a nivel internacional que cimbró a la clase política y económica de muchos países latinoamericanos –menos a México, donde “no pasa nada”-. Odebrecht, el “Gigante de Lodo”, sacó a la luz pública toda la corrupción de personajes del más alto nivel: presidentes, vicepresidentes, ministros, legisladores, y empresarios, algunos ya consignados, otros investigados.En nuestro querido País, Odebrecht financió la campaña del presidente Peña Nieto en el 2012 y repartió dineros para obtener contrato a precios inflados. Odebrecht evidenció las relaciones de poder y cómo se obtienen contratos millonarios con Pemex, nuestra última gran empresa pública.¿Por qué solo en México no pasó nada? ¿Por qué aquí la impunidad permitió que Lozoya, el coordinador de relaciones internacionales de la campaña de Peña Nieto, tuviera cárcel? Hoy todo indica que aún con AMLO en el poder, los acuerdos de transición, incluyen que la PGR vuelva a guardar los expedientes del caso. En nuestro México, lamentablemente, la falta de una Fiscalía autónoma y “que sirva”, ha provocado que los funcionarios ligados a este escándalo, incluido el mismo Presidente y colaboradores cercanos, se mantengan impunes, teniendo ausente una investigación objetiva y seria, como la que se había iniciado con Santiago Nieto, desde la FEPADE.Las reacciones frente a este escándalo, frente a este robo al erario público, se dieron en tres espacios: la opinión pública, el poder legislativo y las Fiscalías. Por eso, en los países latinoamericanos en donde operó Odebrecht, los medios de comunicación tomaron el tema haciendo que cobrara relevancia en la opinión pública; en México, “Mexicanos contra la corrupción y la Impunidad” -donde participa una destacada exalumna de periodismo de la Universidad Meridiano-, provocaron investigaciones periodísticas. También la sociedad civil siguió algunas pistas que permitieron revelar qué funcionarios públicos habían favorecido al “Gigante de Lodo”, con cuáles contratos, con qué montos y con qué resultados, o bien, siguiendo a empresas (como las de Lozoya) que habían recibido los sobornos entregados a la clase política para canalizarlos después al PRI.Los partidos de oposición como el PAN y Morena, intentaron hacer uso de mecanismos institucionales dentro del Senado o de la Cámara de Diputados; hicieron puntos de Acuerdo pidiendo se esclareciera el caso; exhortaron a la Auditoría Superior de la Federación para que impusiera sanciones administrativas y penales a los implicados; pidieron se llamara a comparecer a titulares que deberían investigar el caso, como la Procuraduría General de la República (PGR) o la Secretaría de la Función Pública; propusieron una Comisión de Investigación del caso, pero todas las propuestas fueron bloqueadas en la Cámara de Diputados por el PRI y sus aliados.La actuación de la PGR fue una vergüenza en relación al caso Odebrecht y permitió la impunidad. Desde el 2017 existe una denuncia penal, sin que a la fecha existan indicios de algún avance en las investigaciones. Esta ineficacia de la PGR fue premeditada, pues al depender del Ejecutivo y no ser independiente, fue utilizada por el presidente Peña para congelar el caso y así ocultar el financiamiento a la campaña del PRI en el 2012. La falta de investigaciones serias por parte de la PGR generó impunidad.Hoy somos el cuarto país con mayores índices de impunidad (69 puntos) en el Índice Global de Impunidad. Por estas razones, la probabilidad de que los responsables del caso Odebrecht sean investigados o lleguen a juicio es nula. En balde cientos de organizaciones, como Coparmex, hemos exigido que se lleve a cabo una reforma al artículo 102 que modifique desde la raíz, el diseño de la PGR para que se convierta en una #FiscalíaQuéSirva. Solo con esta reforma existirá la posibilidad de que Odebrecht tenga eco en nuestro país y los implicados sean castigados.Lozoya es acusado de haber recibido 10 millones de dólares en sobornos para favorecer a Odebrecht en licitaciones de obras públicas y canalizar el dinero a la campaña del presidente Enrique Peña Nieto de manera ilegal. En Brasil, Panamá, Guatemala y Perú, el “Gigante de Lodo” Odebrecht, ha salpicado a altos funcionarios involucrados. ¿Pero qué ha pasado entonces en México? Aquí también corrompió una de las redes de corrupción más grandes en el mundo. El dueño de Odebrecht, una de las principales constructoras de infraestructura y obra en todo el orbe, condenado en 2016, aceptó haber pagado –entre 2001 y 2016- casi 800 millones de dólares en sobornos a políticos y servidores públicos en numerosos países a cambio de recibir contratos públicos.El libro de Raúl, desnuda al Gigante con pies de lodo, y transparenta al gobierno del presidente Peña Nieto y a la PGR, que tuvo evidencia suficiente para presentar cargos contra funcionarios vinculados a este gran escándalo de corrupción. Es posible que los acuerdos de continuidad, la gran cercanía, la tersa transición, entre Peña Nieto y AMLO, entre el PRI y Morena, podrían presagiar que se cerrará el caso Odebrecht y que como parte de los acuerdos, el “Gigante de Lodo”, sea también enviado al costal de las impunidades.