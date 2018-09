‘El Trovador’ en el Teatro del Bicentenario

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un grupo de literatos italianos del renacimiento conocidos como los “Florentinos humanistas” discutía sobre la posibilidad de que las grandes obras del teatro clásico griego (compuestas por notables escritores como Esquilo, Sófocles y Eurípides) se hubiesen interpretado cantando.Después de todo, esas obras normalmente incluyen un “coro” (sobre el que no es claro si vocalizaba, cantaba o hablaba) y posiblemente los actores también cantaban y no solo hablaban. A partir de esta conjetura en 1597 Jacopo Peri compuso “Dafne” la primera ópera en el sentido moderno, que de acuerdo a la amplia definición del Oxford English Dictionary es una composición en la que poesía, danza y música aparecen combinadas. No hay duda de que el teatro griego es una de las más altas cumbres de la cultura occidental en donde se expresan, frecuentemente de modo simultáneo, las más elevadas y las más bajas virtudes y sentimientos humanos como: valor, amor, pasión, sacrificio, ternura, amistad, celo, odio, rencor, envidia, traición, etcétera. De modo natural todo esto es lo que también encontramos en la ópera moderna además de música sublime.La ópera “Il trovatore” fue compuesta por Giuseppe Verdi en 1853 inmediatamente después de “Rigoletto” y antes de “La Traviata”. En el Trovador escuchamos una historia de un dramatismo fenomenal a partir de un libreto de Salvatore Cammarano que está tomado de la obra de teatro “El Trovador” escrita por el español Antonio García Gutiérrez:Un conde tiene a dos hijos pequeños y acusa a una gitana de tratar de hechizar a uno de ellos. Debido a esto el conde ordena que la gitana sea quemada viva en la hoguera. En ese momento y entre el tumulto la hija de la gitana que carga a su bebé -nieto de la mujer quemada en la hoguera- escucha las últimas palabras de su madre agonizante que le dice “véngame”. La hija, cargando a su bebé, entra entonces al palacio del conde y roba al hijo del conde que también es un bebé. Sale corriendo del palacio cargando a los dos bebés (el de ella y el robado al conde) y al llegar a la hoguera lanza –obedeciendo la petición de venganza de su madre allí quemada- a uno de los bebés al fuego para después horrorizada darse cuenta de que arrojó a su propio hijo…Este inicio debería de ser suficiente para despertar el interés de cualquier amante de la ópera, el drama y la tragedia. Y si el inicio le parece interesante podemos adelantarle que el desarrollo y sobre todo el final son asombrosos, francamente extraordinarios. El dramatismo de la obra, en donde se entretejen todos los sentimientos imaginables, solo puede incrementarse con la música sublime de Verdi que le acompaña.La ciudad de León tiene la fortuna de tener en el Teatro del Bicentenario “Roberto Plasencia Saldaña” uno de los más modernos teatros de América manejado por un cuerpo directivo conocedor, entusiasta y talentoso. Disfrutar de esta oportunidad es una de las mejores cosas que podemos hacer. No olvide que la música popular cambia con rapidez asombrosa (piense por ejemplo en la música que escuchaban sus padres o sus abuelos ¿la recuerda?). De hecho no sería descabellado afirmar que la música popular que usted, amable lector, actualmente disfruta seguramente no será ni escuchada ni valorada por sus hijos o sus nietos (que no tienen tiempo ni desean despegarse de sus teléfonos celulares).Por otra parte y en contraste con esta situación es reconfortante saber que las grandes óperas de Verdi, Mozart, Puccini, Tchaikovsky y Wagner entre muchos otros, seguirán siendo escuchadas con amor y reverencia durante los próximos mil años igual que lo han sido durante los últimos siglos. Mientras que la música popular, o de moda, terminará en su gran parte -y en el mejor de los casos- en los estudios de arqueólogos musicales del futuro o más probablemente, en el basurero del olvido. Disfrute la oportunidad de deleitarse y acercarse a las expresiones más elevadas, más refinadas y más sublimes que ha producido el espíritu humano.Una producción magistral de “El Trovador” con un gran elenco le esperan este sábado primero de septiembre a las 19:00 horas, teniendo en la dirección musical al maestro José Aréan, coreografía de Ruby Tagle, escenografía Jesús Hernández, vestuario Carlo Demichelis, maquillaje Cinthia Muñoz, combate escénico Daniel Martínez, dirección coral Jaime Castro Pineda, pianista preparadora Judith Campos Galeana, “Trovador” Andeka Gorrotxategi, “Leonora” María Katzarava, “Conde de Luna” Jorge Lagunes, “Azucena” Belem Rodríguez, “Ferrando” José Luis Reynoso, “Inés” Liliana Aguilasocho, “mensajero” Enrique Guzmán, “gitano” Alberto Watty, “Bruja” Priscila Solórzano, “Niño ángel” Ángel Niño, con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y el Coro del Teatro del Bicentenario.