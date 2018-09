De cínicos, pillos y policías

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Recuperar a confianza en las instituciones y en las autoridades es un tema que sigue siendo de primera importancia, sobre todo en materia de seguridad y procuración de justicia Cumplir con este propósito implica, así lo han reconocido oficialmente- la profesionalización y el fortalecimiento de s cuerpos de seguridad y justiciaRetomo una frase de un discurso oficial que resume la idea anterior “como sociedad debemos asegurarnos de que cada elemento de seguridad pública y procuración de justicia, que cada mujer y hombre que porte una placa de policía, cuente con los valores, las aptitudes, los conocimientos y el debido equipamiento para servir a la población con honestidad, compromiso, de manera íntegra y eficaz”.Sin lugar a dudas el objetivo es tener corporaciones de seguridad que brinden protección a las familias mexicanas y a su patrimonio. Nada extraordinario que no contemple la Ley fundamental de nuestro país.Ahora bien, el tema de la profesionalización de la policía tiene elementos básicos, como la capacitación, la actualización y especialización sobre diversos temas que permitan que un policía no solo sea un protector armado, sin una persona con valores morales y éticos. Sin dejar de lado, su conocimiento técnico y teórico sobre seguridad y derechos humanos.Le cuento que la administración del ciudadano Lemus, ha gastado cerca de 80 millones de pesos en el tema de la profesionalización de la policía: en el 2016, gast´16 822, 253 pesos; en el 2017, gastó $ 25, 103,893 pesos, y finalmente en el curso de este año gastará, $ 37, 706,292 Suponemos que a mayor gasto mejor resultado.Pero además, para efectos de este mismo tema de elevar la formación policial en el Instituto que se cuenta para ello, se gastó en el 2017 (carrera técnica), $ 11,272, 824 pesos; en el año 201 8, la cantidad de $10, 537,951.00. En suma cerca de 22 millones de pesos. El paso por este Instituto le daría a la ciudad policías con una carrera técnica. ¿Cuántos?Sobre este mismo tema, con recursos federales, en el 2017 dentro de programa de fortalecimiento de seguridad (fortaseg) se gastó en servicios de capacitación $ 2, 729,000 pesos. Para el año 2018 crearon un Programa de seguridad pública con visión ciudadana, en el que se gastaron $ 15, 859,437.00 Cifras nada despreciables, si consideramos que estuvieron destinadas a aspectos puntuales de a profesionalización y formación de policías.Como usted se dará cuenta, las cifras cada año fueron creciendo, eso nos haría suponer que por un lado tuviéramos mejores policías, y por otro lado, tuviéramos mas policías, o por lo menos la misma cantidad. Pero no, no ha sido así.Se calcula que en el 2016 –a reserva de que nos aclaren los números- el malquerido ciudadano Lemus comenzó con una fuerza policiaca de 650 elementos, y ahora se calcula que no pasan de 450 elementos, a pesar de que han ingresado del Instituto, a la fuerza policial, una reserva importante de cadetes de Infopol.Se ha gastado mayor cantidad de dinero, en menos policías; se ha incrementado el gasto en todo sentido llegando a un gasto total de mas de 420 millones de pesos anuales, con menor fuerza policiaca municipal. ¿Cómo es eso posible?Pero lo más aberrante de este asunto es que la formación y profesionalización de la policía municipal es de una rudeza que avergüenza. El levantón, la golpiza y el intento de violación que hace unos días hicieron los policías con el joven de apellido Zamudio, es inaudito y reprobable a todas luces. Su abuelo, el día viernes en Sesión publica del Ayuntamiento –la dignidad más alta de la representación ciudadana- denunció a grito abierto, estos hechos. Los ediles apenas si voltearon a mirarlo y a escucharlo. Ellos también son responsables de lo que ocurre dentro de la administración de Seguridad pública, y dese luego de la felonía y la conducta miserable de algunos policías municipales. Le dieron la espalda a la ciudadanía, esto no se olvida.El próximo miércoles 5 de septiembre, en un acto público en el Jardín principal, a las 11 de la mañana, se realizará la presentación de ALIANZA CIUDADANA CELAYENSE, en donde diversas personalidades de la vida política, social, cultural y económica de nuestra ciudad, firmarán un acuerdo para trabajar en conjunto, e impulsar propuestas y acciones que coadyuven a resolver los problemas de impunidad, corrupción, ineficiencia y desvío de recursos en la administración y gobierno municipal. Estás cordialmente invitado.