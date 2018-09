Desde el proyector

Los viajes a dónde sea, siempre los disfruto más si lo hago acompañado. No me refiero a viajes precisamente largos, pueden ser viajes en el auto de unas cuantas cuadras, caminar algunas calles o en el mejor de los casos tomar una carretera. En esos casos siempre existe la posibilidad de charlar, de lo que sea, pero charlar.

En un breve trayecto en auto dentro de la ciudad, la persona que me acompañaba de pronto preguntó: -¿Qué películas han cambiado tu vida? – Por algunos instantes permanecí en silencio, no sabía qué responder, era algo confusa la información que yo trataba de encontrar.

Hacía mucho tiempo que no me detenía a reflexionar sobre la o las películas que han cambiado mi mundo, sobre las que han cambiado mi percepción del mismo. De lejos parecería una reflexión vaga, pero no lo es. Las películas tienen la capacidad de provocar cambios en pensamientos, en acciones, desde lo individual y hasta lo colectivo.

Mi acompañante en ese corto trayecto irrumpió en el silencio para darme algunos títulos de películas que de alguna manera le han provocado algún cambio. Entonces, ya en soledad, dispuesto a reflexionar sobre el tema, revisé algunos textos escritos por mí en el pasado, tratando de buscar si ya había expuesto esto alguna vez.

No fue así, no había escrito nada al respecto. Pero me encontré con un muy interesante artículo publicado en el sitio del Foro Económico Mundial (WEF, por siglas en inglés) el 31 de agosto del 2016, firmado por Stéphanie Thomson. El texto menciona 10 películas que cambiaron al mundo, comienza con una acertada afirmación que cito textualmente: Las buenas películas hacen más que entretener o llenar asientos del cine. Tienen el poder de cambiar corazones, mentes y, a veces, a la sociedad.

Thomson en su artículo aborda películas que han influido, que han creado conciencia y cambios en aspectos de importancia global tales como la crisis climática y los derechos de los homosexuales.

No me sorprendió ver en su listado a películas como Filadelfia, dirigida por Jonathan Demme; estrenada en 1993 y protagonizada por Denzel Whashington y el extraordinadrio Tom Hanks. Sin duda, una cinta que cambió las percepciones colectivas al respecto de las personas que tienen VIH.

Otra película que la autora incluye en esa lista es, El día después de Mañana, del 2004, dirigida por el siempre grandilocuente Roland Emmerich. Esta película cambió la percepción de la gran mayoría de los espectadores que la vieron, respecto a los riesgos del calentamiento global.

Sería enriquecedor echarle un vistazo al artículo que les menciono para conocer a detalle los casos de las otras películas que la autora menciona. En mis redes sociales incluiré la liga para que lo puedan leer.

En lo personal, claro que hay películas que han cambiado mi mundo, mi forma de verlo, de percibirlo. Una es, La Corporación, película documental canadiense del 2003, dirigida por Mark Achbar y Jennifer Abbott, siempre he pensado que todo mundo debería verla.

Y a Ustedes estimados lectores ¿Qué películas les han cambiado el mundo, su mundo?