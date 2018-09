Discrepancias

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Cada vez que se acerca el último cuatrimestre del año nos invade una mezcla de sentimientos encontrados que por lo mismo son discordantes, un gran porcentaje de la población quedó en números rojos por los gastos de las vacaciones, fin de cursos, graduaciones etc. El nuevo ciclo escolar inicia con los gastos de las inscripciones (llamadas de otros modos en el sistema oficial) colegiaturas, uniformes, libros y útiles escolares que consumen un buen porcentaje del muy escaso presupuesto familiar.Estos gastos y su consecuente empobrecimiento presupuestal, contrastan con las cifras alegres que se vienen en septiembre con los informes de los diferentes ejecutivos, municipales, estatales o federales que nos pintan un país en crecimiento, pujante, que crea millones de empleos, sirve eficientemente a su creciente población en el que la mayoría cubre sus necesidades primarias de manera satisfactoria, siente un ambiente de seguridad que lo induce a invertir y trabajar sin zozobras ni dudas sobre su gobierno.Por eso, hoy me permito hacer un mínimo y empírico análisis de nuestra micro-economía cotidiana para compararla con la macro-economía oficial que nos presenta todo color de rosa, mientras nosotros vemos un panorama gris y para muy pocos es plateado o dorado. Por eso algunos comerciantes llaman a estos meses: angosto y septihambre, pues las ventas bajan por las razones expuestas anteriormente y pegan a ciertos servicios y mercancías que pueden suplirse o atenderse en otro sitio o momento sin afectar mucho.Pero, no desesperemos, ya llegaran los datos optimistas y los números de dicha que nos presentaran los gobiernos en turno para apaciguar nuestros infundados temores y aciagos presagios sobre un fin de año cada vez más gastado y menos fructífero. Estemos atentos a las fanfarrias y alegres anuncios de nuestro gozo que no logramos apreciar a pesar de los nobles propósitos de nuestros abnegados gobernantes o será que no entendemos que no entendemos o somos unos empedernidos pesimistas que nada nos parece bien.El caso es que abundan los desempleados o subempleados que no logran un salario suficiente y deben recurrir a un segundo empleo, horas extras u otros remedios para obtener más recursos y acceder a mejores condiciones de vida, infinidad de propiedades que deben devolverse o son requisadas por insolvencia. Conozco, de primera mano muchos casos de divorcio, suspensión de estudios, en fin, muchos sueños rotos por falta de recursos económicos que nunca son mencionados en los informes de gobierno.Da la impresión que solo debe informarse de los éxitos y los fracasos o pendientes no lucen y por tanto no deben ser reportados a pesar de que la triste realidad nos golpee diariamente con sus muchos requerimientos. Nos anuncian una cuarta transformación y creo que esa debe incluir informes de lo que falta, de los millones de pobres que aún no acceden a un nivel de vida decoroso, ya veremos lo que informan los que se van y lo que dirán los que llegan, conviene ser más sinceros con un pueblo cada vez más incrédulo.