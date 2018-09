'El futuro que ya llegó'

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Bajo el título: “Sálvense quién pueda”, Andrés Oppenheimer describe un mundo robótico y computarizado que amenaza con dejar sin empleo a millones de personas.¡No!, no es broma ni amenaza, es una realidad que muchos empleos y actividades están siendo realizados por robots “inteligentes” que están reemplazando en los trabajos a los humanos. Caso concreto el de choferes de vehículos (taxistas y traileros), en donde ya se están probando coches y camiones sin chofer, lo mismo en actividades de oficina, ya los traductores no son necesarios, programas computarizados los han remplazado con un costo menor y con mayor eficiencia, y ni que decir de los obreros en fábricas automotrices, impresionantes las fábricas modernas en donde en una línea de producción automatizada (robotizada), los seres humanos solo somos complementarios en el mejor de los casos y desechables en el peor. Además los robots trabajan con un menor costo y con mayor eficiencia, lo que significa menor margen de error, más rapidez y menores costos por reprocesos o pérdidas por productos o materiales echados a perder.Por el otro lado, ya existen grupos sociales que considerando obsoleto, inmoral e inviable el modelo de consumo al infinito llamado neoliberal, están formando colectividades que apoyadas en una vida comunitaria en asociación con la naturaleza, produciendo lo que necesitan para vivir y cuidando los recursos naturales, buscan un reencuentro con nuestra humanidad en lo que sería un regreso a la vida rural con un estilo de vida amigable con el medio ambiente, cimentado en la cercanía y colaboración con los vecinos (comunidad), para el aprovechamiento responsable de los recursos tierra, aire y agua, resolviendo sus necesidades económicas y alimentarias con criterios de sustentabilidad y humanismo.Esto genera esperanza, pero: ¿será suficiente para revertir el daño por la contaminación y el deterioro de los recursos naturales?, no lo creo ¿Existe un camino para salvarnos del desastre ecológico que amenaza la sustentabilidad de la vida humana en el planeta, al tiempo que genera condiciones para que todos podamos vivir con la dignidad de personas libres con el esfuerzo de un trabajo de ocho horas?, lo veo difícil ¿Entonces estamos condenados al desastre?, en mi opinión ¡Sí!, cuando menos millones de seres humanos vivirán un calvario en un futuro cercano, como el que hoy viven más de veinte millones de mexicanos que están en pobreza alimentaria (no tienen para comer tres veces al día, ni lo adecuado, ni lo suficiente); aún si tratáramos con generosidad e inteligencia de revertir el daño causado y construir un modelo que respetando el medio ambiente y cuidando los recursos naturales nos de lo suficiente para vivir, tardaríamos años en tener un modelo sustentable que, sin contaminar, haga viable la posibilidad de una vida digna para todos.Analicemos: ¿para cuantos da el modelo de supervivencia a partir de criterios comunitarios, ecológicos y humanistas como los expresados?, en otras palabras; ¿Cómo generar la cantidad necesaria de energía por hectárea (alimentos) que requieren un grupo humano a partir de prácticas ajenas a la sistematización y automatización de procesos y en adición, sin el uso de químicos o variedades genéticamente modificadas de cultivos?... Traduciendo en buen cristiano, ¿hay suficiente tierra, agua y aire limpio para sostener a la humanidad en el estilo de vida propuesto?, mi percepción es que no; que para tomar el camino de una vida sustentable con el adecuado cuidado de riquezas y recursos naturales, se requiere de una visión que apoyada en una organización sólida bajo un fuerte liderazgo, de los pasos y dirija las acciones para hacer lo más con lo menos…En este contexto, el de nuestra realidad de escases de recursos con una población creciente, dentro de un modelo depredador que contamina y cada día disminuye los recursos naturales, ¿qué hacer?... En mi opinión, organizarnos para que tomados de la mano con nuestros gobiernos, la ciudadanía participe en la búsqueda e implementación de soluciones; una de ellas, recuperar las vocaciones productivas de la sociedad rural de manera que pueblos y comunidades, trabajen con la tecnología disponible, priorizando, no la ganancia ni la riqueza, sino la producción de alimentos cuidando la sustentabilidad de manera tal que los recursos naturales se renueven a la misma tasa en la que los gastamos,… para garantizar nuestra supervivencia y que las generaciones futuras tengan lo necesario para vivir. En lo que salen nuevas propuestas, por ahí empezaría yo… ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexión.