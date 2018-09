Martínez vs. Nuevo México

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La semana pasada le contábamos que el Fondo Mexicano Americano para la Defensa Legal y Educación (MALDEF) emprendió un litigio contra el gobierno local de Nuevo México en los Estados Unidos para conseguir la mejora de las condiciones educativas de ciertos grupos de niñez considerados en situación de riesgo y marginación.Para pintarle el panorama completo, basta con compartirle que en Nuevo México, el 71.6% de las niñas y niños estudiantes provienen de familias de bajos recursos; 14.4% provienen de familias cuya lengua principal no es el inglés; 14.8% son niñez con discapacidad; y 10.6% son población nativa americana o indígena.En cuanto a su aprovechamiento educativo, de acuerdo a cifras de los últimos tres años, sólo 30% de las niños y niños en situación de desventaja económica; 30% de quienes provienen de familias hablantes de otras lenguas; menos el 20% de la niñez con discapacidad; y, 17.6% de quienes son población nativo-americana tienen un nivel de lectura adecuado. De igual forma, las tasas de graduación de nivel preparatoria oscilan entre el 56.4 y el 64.8 por ciento entre población en desventaja económica; entre el 55.6 y el 65.8 por ciento entre hablantes de otras lenguas; 46.8 y 66 por ciento entre personas con discapacidad; y, 45 y 65% entre población nativa. ¿Le suena familiar?Ante esta situación, MALDEF implementó durante los últimos cuatros años una estrategia litigiosa ante las cortes de justicia de Nuevo México buscando el aumento en el financiamiento para los programas educativos enfocados en la atención a los grupos poblacionales mencionados. ¿El resultado? Una sentencia de la Suprema Corte del Estado que obliga al gobierno local a tomar medidas inmediatas para garantizar que las escuelas de Nuevo México tengan los recursos necesarios para brindarles a las niñas y niños estudiantes en riesgo la oportunidad de obtener una educación uniforme y suficiente que los prepare para la universidad y su vida profesional.Nuestro propuesta de la semana es hacerle pensar si es que en México podríamos conseguir algo similar. Esto es, a través del litigio, modificar cuando menos ciertas condiciones de nuestros sistemas educativos. Y es que póngase a pensar, más allá de nuevas reformas y nuevos programas, por más buena que sea su concepción, pudieran bien arrojar los mismos resultados. Sin embargo, teniendo a la justicia federal verificando el actuar de los gobiernos, cabe cuando menos sembrarnos la duda de qué pasaría.En términos jurídicos, las condiciones existen. El derecho a la educación en México está consagrado en el tercero constitucional. Además, México es parte, entre otros, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Protocolo de San Salvador, mismo que contiene entre su catálogo de derechos el derecho a la educación y que, a decir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gonzáles Lluy vs. Ecuador, ésta debe ser de calidad. De hecho, su Presidente, el jurista mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor recientemente expuso durante el aniversario 30 del Protocolo que "los debates jurídicos del futuro estarán en la evaluación de indicadores sobre la progresividad y no regresividad de los derechos".Amicus, "Derechos Humanos por el cambio social"Fb @amicusdhTw @amicusdh