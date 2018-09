Nadie sabe, nadie supo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Investigaciones eternasEn Celaya, cuando se dice, sobre todo en el ámbito policíaco, que algún caso que indignó a la sociedad se va a investigar, significa que se va a tapar hasta donde se pueda; que las investigaciones toman su tiempo aunque el hecho sea notorio ante la vista de todos, que lo que realmente importa es cubrir lo que hizo el compadre o tapar al protegido de un político influyente, porque así conviene a sus intereses.Las acusaciones de hostigamiento laboral y sexual por parte del director de la Policía a oficiales de la corporación parece que nadie las tomó en serio. Hoy si se le cuestiona al alcalde, Ramón Lemus Muñoz Ledo, o al secretario de Seguridad, Juan José González, dirán que la investigación sigue. Lo raro y sorpresivo sería que despidiera a Rosales y le hicieran una investigación seria y transparente ante la sociedad. Finalmente, si es inocente quedará comprobado.Ahora el acusado Director de la Policía es el encargado de investigar lo ocurrido el sábado 18 de agosto afuera del estadio de futbol cuando aparentemente policías municipales dispararon sus armas al aire y al piso para disuadir una riña entre porras. Como una burla a los celayenses, el señalado por injusticias determinará si un hecho fue de excesos o no. Y ya lo dijo ante la Comisión de Seguridad: los policías no dispararon afuera del estadio Miguel Alemán Valdés al término del partido entre Celaya y San Luis. Si le creen o no es lo de menos. Él ya dio su versión y en una de esas hasta el caso está cerrado sin que los ciudadanos nos hayamos dado cuenta.Esta semana otra vez la Policía en el escándalo. Ahora elementos son acusados de abuso, de golpear a un joven y hasta de intento de violación. La versión del secretario Juan José González la sabíamos antes de que la diera: se va a investigar y no se tolerarán abusos. Si los abusivos tienen la suerte de ser cuates de algún alto mando, posiblemente la impunidad estará garantizada. De mientras, a casi un mes de terminar la administración de Ramón Lemus seguiremos con el cuento de las investigaciones.CoordinadoresLa conformación del Ayuntamiento 2018-2021 en Irapuato, al igual que en muchos municipios, será única, contando con presencia de regidores independientes y regidores de Morena, por lo que las piezas se mueven y acomodan desde las campañas.Quienes ya definieron quién los va a representar son los priístas, decidiendo darle una nueva cara a su fracción, con la designación de la que podríamos llamar 'La Cenicienta' del PRI, Karen Guerra.Ha trabajado al interior del Revolucionario Institucional desde hace muchos años, picando piedra y haciendo camino. La Administración 2012-2015 le dio la oportunidad de colocarse en reflectores, entrando como regidora suplente y dándole dolores de cabeza a los panistas, por sus fuertes declaraciones y críticas contra el actuar del exalcalde Sixto Zetina.Después, logró obtener la Secretaria General del Comité Directivo Municipal (CDM) del PRI en Irapuato, aun con la mano de Santiago García, dirigente estatal, y colocarse como segunda regidora en la planilla de la excandidata y exdiputada federal del PRI, Yulma Rocha.Y parece que tanto los panistas como los de Morena no desconocen su experiencia y fuerza en el Ayuntamiento, pues ya están tomando sus precauciones para cuando llegue la hora de enfrentarse en el Cabildo.Lo cierto es que Guerra Ramírez deberá demostrar la fortaleza pero sobre todo agilidad para ganar votos a favor de la oposición, que aunque parece más numerosa, está frágil ante la fuerte mano que sabe aplicar Ricardo Ortiz Gutiérrez.Pocas noticias del gabineteA poco más de un mes para que Elvira Paniagua tome posesión como Alcaldesa de Celaya aún existen más dudas que certezas sobre la conformación de su gabinete. A diferencia de sus antecesores electos, al iniciar septiembre no existe claridad.Las reuniones entre los equipos de transición terminaron esta semana y todas fueron privadas a comparación de hace tres años cuando se invitaba a la prensa para recabar opiniones sobre las mismas.Si bien el actual alcalde Ramón Lemus anunció a su gabinete oficialmente dos días antes de tomar posesión, desde un mes antes había una pre lista en donde se le daba continuidad al proyecto de gobierno de Ismael Pérez Ordaz.De entrada parece que esto no sucederá con la todavía Diputada local ya que desde precampaña, con la elección de su planilla, se desmarcó de la actual administración.Al parecer sólo hay dos nombre seguros en su lista para conformar su gabinete, principalmente su incondicional Roberto Hugo Arias, quien se ha destacado como conciliador político desde hace dos décadas y regresará a la Secretaría del Ayuntamiento para hacer frente a la oposición más amplia que le tocará lidiar al PAN desde que gobierna en Celaya.El otro fijo en la lista es el contador Gonzalo Hernández Hernández, a quien confió sus finanzas desde campaña y seguramente confiará las de las arcas municipales para que encabece la Tesorería.Del resto son más rumores que certezas, sin embargo el equipo de transición y que la acompañó a todas parte en campaña parece que tendrá cabida en el gabinete. Francisco Hernández encabezaría la Dirección de Comunicación Social, mientras que el expresidente del Colegio de Arquitectos, Rodolfo Amate, podría llegar a Desarrollo Urbano o a la Dirección de Movilidad y Transporte, aunque hay quien dice que, para estar más de cerca con la Alcaldesa, que no se sorprendan si llega a la Secretaría Particular.Otro perfil que regresaría al gobierno municipal es Alejandro Hernández Arvizu, quien desde hace un par de meses se le ha visto pegado al sector empresarial incluso en la reunión con el Gobernador, por lo que hay quien supone su llegada a la Dirección de Desarrollo Económico.CarenciasA pesar de los millones de pesos que se presume por la Secretaría de Educación de Guanajuato que se han invertido en infraestructura para planteles educativos en todo el Estado, las escuelas siguen contando con problemas hasta en los servicios más básicos.Así se reflejó esta semana en Irapuato en la escuela primaria José Vasconcelos, donde padres de familia se manifestaron para pedir que se atienda con urgencia una de las bardas de la institución que está a punto de colapsar.El delegado de la Región Suroeste de la SEG, Gabriel Espinoza Muñoz, presume a cada rato la inversión que el secretario de Educación, Eusebio Vega, le ha encargado, pero casos como este reflejan que no se ha atendido por igual y que hay instituciones descuidadas.Preocupados, los padres de familia exigieron que se atienda de inmediato la situación, ya que la debilidad de la barda la convierte en propensa al derrumbe y pone en riesgo la vida de los alumnos que asisten a las aulas. Además, aprovecharon para pedir se atiendan otras necesidades en el plantel, como mejoras en el drenaje.A pesar de que padres de familia no estaban convencidos, finalmente aceptaron un acuerdo con la Secretaria de Educación de Guanajuato, por lo que el Delegado prometió retirar la barda lo antes posible y poner en su lugar malla ciclónica temporalmente. La colocación de esta malla, opinaron padres, hace más vulnerable la seguridad de los menores y de las instalaciones ya que es posible ver a través de ella y brincarla de manera más fácil que una barda.Gabriel Espinoza señaló que la falta de escrituración jurídica de la escuela es uno de los motivos que hacen más lento el proceso de construir una nueva barda, sin embargo aseguró que ya se encuentran buscando la forma de solucionarlo.Puras buenas noticiasA quien también le gusta que nada más le pregunten sobre los éxitos y logros de su dirección es al titular de Desarrollo Económico de Irapuato, Fernando Vera Noble, quien cuando se trata de dar a conocer los empleos generados, las empresas instaladas y nuevas inversiones, se muestra encantado de dar entrevistas.Pero no le pasa lo mismo con las malas noticias, como la declaración que dio Javier Quiroga López, presidente de la Confederación de Bares y Cantinas, ante el incremento en un 100% de robos a bares, restaurantes y cantinas en Guanajuato, cifra del primer semestre de este 2018, en comparación con el mismo periodo de tiempo en 2017.Vera Noble fue cuestionado sobre este tema en Irapuato, y su enojo fue evidente, contestando más a fuerzas que de ganas e incluso diciendo que luego los empresarios no denuncian, y que el Foro de Seguridad, organizado por el alcalde con licencia, que parece más el alcalde en funciones, Ricardo Ortiz Gutiérrez, vendrá a solucionar estos problemas.La realidad es que los negocios deben cerrar temprano y abrir ya entrada la mañana, evitando los extremos del día para no estar a merced de los asaltantes, aunque eso no les evita los robos y asaltos, y sobre todo los cristalazos a sus clientes en ciertas zonas de la ciudad. Además, luego de hechos violentos registrados en bares como La Leyenda, La Parranda y Gaspa Chelas en el Estadio, los irapuatenses prefieren pedir para llevar o de plano, cocinar y preparar bebidas en casa.Obras, obrasSon cada vez más sectores sociales los que se muestran inconformes con las obras eternas de la actual Administración panista de Irapuato, que se excusa con el lema “Molestias temporales, beneficios permanentes” ante los reclamos de la ciudadanía.El pasado martes 28 de agosto, inició la obra de conexión de drenajes en la Avenida Insurgentes, justo fuera de la casa hogar Asilo La Paz, donde desde hace décadas decenas de familias venden canastas de fresas.Esta obra le generó molestias a los comerciantes de fresas, quienes nunca recibieron la visita de las autoridades municipales, mínimo por cortesía, para decirles que les iban a cerrar la calle por un par de meses. Muchos sólo se dedican a la venta de fresas, ese es su sustento familiar, y sin paso vehicular por esta calle no tienen forma de generar recurso o de sacar ese producto que se pudre con rapidez.Los comerciantes exigieron que Ricardo Ortiz, alcalde electo, les de la cara, pues dicen que cuando buscó el voto sí tuvo tiempo para ellos y ahora que ya tiene el puesto otra vez no le importa si su sustento de vida se ve dañado.Además, estos freseros que tienen años ofreciendo el producto, no han sido contemplados para ningún proyecto que mejore sus condiciones de trabajo, aunque es un lugar tradicional para la compra y venta de la frutilla, por lo que nuevamente se percibe falta de sensibilidad del gobierno azul.