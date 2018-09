Tratado de Libre Comercia América del Norte

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un tema que han abordado en forma constante los principales periódicos y medios de comunicación masiva, ha sido el TLCAN, al que se ha llegado ahora a su aprobación binacional, en forma aparente, mencionándolo así porque de momento sólo está incluidos en el mismo, México y EU y falta la suma de Canadá para que siga siendo un tratado trilateral.Es probable su cambio de nombre, para dar gusto a Donald Trump, que estuvo amenazante durante todo el tiempo de la negociación, que tardó más de un año, de que lo cancelaría por ser el peor tratado firmado por EU, a pesar de que las ventajas han sido para todas las naciones participantes.No debe medirse la bondad del tratado, únicamente por el déficit de EU frente a México como lo pretendía Donald Trump, con una visión equivocada desde mi punto de vista, pues él así lo apreciaba. Falta también como mencioné, el que se sume Canadá al pacto tratado, aunque existen muchas posibilidades que así sea, dadas las características con que fue negociado por México frente a los EU.Asimismo, falta que dicho tratado, se aprobado por los congresos de los países participantes, considerando que así se hará, puesto que en el caso de México el presidente electo, lo ha apoyado incondicionalmente, al nombrar en la persona de Jesús Seade Kuri, quien es profesor de la universidad Lingman y es un negociador que ha logrado con su participación, facilitar la aprobación del mismo.Con nuevo tratado que se considera todavía preliminar por las condiciones anotadas, México ganó dentro de las circunstancias, al mantener como principal cliente a los EU, ofreciendo certeza a muchas industrias y a la industria automotriz, que se espera que mantenga su dinamismo, esto dicho por Gerardo Gómez, quien es director de la firma internacional JD Power en México.Vale la pena destacar los principales puntos del acuerdo tenido, los cuáles fueron publicados por el Observatorio Económico, publicado por la Universidad Autónoma Mexicana, según un estudio que realizó BBVA Reserch de quien son las siguientes conclusiones que resumo tratando de no perder la esencia de las mismas.Este acuerdo sustituye en principio al TLCAN que ha estado en vigor desde 1994, o sea 24 años, que no es poco tiempo. Las reglas de origen del sector automotriz, su contenido regional pasa del 62.5% al 75%, sin embargo, la propuesta inicial de EU, era del 85%, lo que significa que tres cuartas partes de las piezas que conforman un automóvil, deben ser manufacturadas en EU o en México para que puedan acceder a sus respectivos mercados, sin el cobro de aranceles.De acuerdo a la Secretaría de Economía pero principalmente al Sr. Ildefonso Guajardo, quien fue uno de los principales negociadores diciendo el Sr. Guajardo, que el 70% de los autos exportados, cumple con esta regla y está previsto un período de gracia entre 4 y 5 años, para aquéllos que estén fuera de la norma.Respecto a la cláusula salarial se requiere que el 40% de las piezas de un automóvil, sean manufacturadas en países, en donde la mano de obra, obtenga salarios de 16 dólares la hora, lo que afecta directamente a México, pues EU y Canadá tienen un salario de 29 dólares, en contra de los 8 dólares que se pagan en México. Sin embargo, esto beneficiará a los trabajadores, pues si se quiere acceder a esta regla, necesariamente se tendrán que aumentar los salarios de los trabajadores.La cláusula denominada Sunset que preveía que cada cinco años, terminara automáticamente el tratado, fue cambiada por la que prevé que tiene una vigencia de 16 años, con revisiones cada 6 años a partir del año 2024, el cual fue un punto muy importante en cuanto a los desacuerdos que provocó, no sólo en Mexico sino también en Canadá por la incertidumbre que generaría en las inversiones.Respecto a la cláusula de estacionalidad, ésta se retiró de manera completa, pues preveía que nuestro país, solo podría vender ciertos productos agrícolas en determinadas épocas del año, pero ahora permanecerá sin tarifas ni subsidios.La cláusula de resolución de controversias, México quería que las mismas se resolvieran en paneles independientes, para quedar propiamente, en que serán las cortes norteamericanas son las que resolverán dichas diferencias.México destina hacia su principal socio comercial el 80% de sus exportaciones, por lo que era importante obtener un acuerdo que dará certidumbre a las partes y debido a esto, fue modificado el famoso capítulo 19, referente a las controversias anotadas, vigente actualmente en el TLCAN.De EU se reciben el 50% de la inversión extranjera directa, por lo que se considera un acuerdo idóneo tomando en cuenta las circunstancias, pues la cancelación del mismo, hubiera traído graves consecuencias a nuestro país.Hay que tomar en cuenta, que la mayoría de los países, enfrentan una economía muy incierta en sus relaciones con EU, no así nuestro país, qué con este tratado bilateral de momento, queda debidamente protegido, o cuando menos parcialmente protegido.