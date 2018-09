VIDEO. Rebasa a autobús, rayonea su Audi y se lanza contra chofer 

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

luego de que al rebasar a un camión de pasajerosSegún The Independent, la mujer rebasó y como rayó su auto, bajó y con un objeto de metal rompió el vidrio del lado del conductor del autobús.La mujer fue identificada comoy fue detenida acusada de asalto con arma peligrosa en Washington.En un video se observa a la joven golpeando uno de los vidrios del autobús, mientras que el chofer permanece paradoSin embargo, la mujer no le importó y aceleró en varias ocasiones atropellando al hombre, hasta que finalmente logra deshacerse de él.Los testigos no evitaron que la mujer huyera.