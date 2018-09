¿Qué le pasó al Club León? Nuestros expertos opinan tras el descalabro ante Pumas

2018-09-02 12:58:08 | REDACCIÓN

Francisco Vela, Gerardo Lugo y Luis Miguel Guerrero señalan qué fue lo que le faltó a León

Cuando León se vio abajo en el marcador intentó remontar, pero no le alcanzó el tiempo | Foto: Twitter @clubleonfc



Paco Vela

A este León le ganó la ansiedad, fue incapaz de mantener consistencia en la elaboración de juego: precipitado en casi todas las pelotas cuando tocaban al frente, nunca se mostró cómodo en el campo de juego ni aún habiendo logrado el primer gol del partido.

Pumas aprovechó el nerviosismo del León y ganó en posición pero también en elaboración de juego. Sin alcanzar grandes picos futbolísticos fue práctico, Carlos González construyó la remontada, no hay pelota mala que no haga buena y no hay pelota buena que no haga mejor.

Volvió a sufrir de expulsiones, el León se quedó sin Aquino por dos tarjetas amarillas entregadas, faltas tácticas. Pero los minutos posteriores a la expulsión el León encontró el marco: llegadas, remates, disparos muchas variantes de ataque, pero una sola constante: el gran trabajo de Saldívar sacándolo todo.

Consistencia, a este León aquejado por la ansiedad y la precipitación le falta consistencia.



Luis Miguel Guerrero

Bipolar e impredecible, anoche volvimos a ver al León característico de la era Díaz.

Los Verdes vinieron de más a menos en el encuentro y permitieron agigantarse a unos Pumas que habían hecho muy poco hasta antes del empate. Lento en su reacción, el “Chavo” tardó en mandar a la cancha a González y a Mascorro, quienes hubieran aportado más.

Por si fuera poco, la irresponsable expulsión de Aquino acabó de dar al traste con un partido que ya pintaba complicado. La Fiera volvió a las andadas.



Luis Gerardo Lugo

El León olvidó el futbol práctico que le dio resultado en los juegos anteriores y contra Pumas fue más el esfuerzo que la capacidad de aniquilar a un rival que llegaba en plan de víctima.

Ahí la distancia que aún separa a La Fiera para ser en este torneo un equipo protagonista, porque no se decidió a tomar las riendas de un juego que comenzó ganando y terminó por regalarle puntos que le significan vida a un técnico como David Patiño, que para este duelo olía a moribundo.

Pedro Aquino volvió a perder la cabeza y al ser expulsado dejó diezmado a un León que pisó el acelerador para alcanzar el empate, pero eso no le bastó saliendo de nueva cuenta entre decepciones.

Se le fue al Chavo Díaz una bonita oportunidad de consolidar el despertar de una Fiera que en el juego contra Pumas se durmió en sus laureles.