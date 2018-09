La cadena CNN decidió retirar de su plataforma streaming los capítulos de “Parts Unknown” en los que apareció Asia Argento.



Argento acompañó en un par de episodios a Anthony Bourdain, titular de “Parts Unknown” y pareja de la actriz italiana. Bourdain se suicidó el pasado junio y Asia enfrenta desde hace unas semanas un escándalo luego de que un joven actor, Jimmy Bennett, asegurara que tuvo relaciones sexuales con ella cuando todavía era un menor de edad. Argento negó la acusación, pero aceptó que el propio Bourdain le pagó a Bennett 380 mil dólares.



Después se ltraron mensajes de texto en los que Asia admitió haber tenido relaciones con Bennett y una foto de ambos en la cama.



Ante el escándalo, en CNN Go no se podrán ver los dos capítulos de “Parts Unknown” con Asia, así como uno que dirigió, y según Fox News tampoco serán retransmitidos. “A la luz de las recientes noticias acerca de Asia Argento, CNN dejará de transmitir episodios pasados de 'Parts Unknown' en los que esté ella, hasta nuevo aviso”, dijo un vocero a Fox News.



Argento apareció en un episodio de la temporada ocho en la que Bourdain viajó a Roma, así como en un capítulo de la temporada diez, también en Italia y otro de la temporada once, de un viaje a Hong Kong, que Asia dirigió. La actriz dejó de formar parte del jurado de “X Factor Italia” luego de que se desatara el escándalo.

