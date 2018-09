El obispo del funeral de Aretha Franklin se disculpa por manosear a Ariana Grande

El obispo que ofició este viernes en Detroit el funeral de Aretha Franklin se disculpó por manosear a la cantante Ariana Grande en el escenario. La actitud del religioso desató una gran indignación. La estrella del pop de 25 años cantó el clásico de Aretha Franklin (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, en una serie de tributos de varios músicos a la reina del soul de Estados Unidos en su funeral maratónico al que asistieron presidentes, estrellas y la realeza de la música. Después de su actuación, el obispo Charles H. Ellis III felicitó a Grande,pasando su brazo por detrás de su espalda y apretando su mano contra el pecho de la artista.

"Nunca sería mi intención tocar el pecho de ninguna mujer... No sé, supongo que la rodeé con el brazo", dijo Ellis en comentarios a varios medios de comunicación estadounidenses el sábado. "Quizás crucé la frontera, tal vez fui demasiado amigable o familiar, pero nuevamente, me disculpo", señaló.

El momento fue duramente criticado en Internet. "Lamento muchísimo por lo que has tenido que pasar @ArianaGrande, ese manoseo era más que descarado y todos podíamos ver y sentir tu incomodidad", escribió la presentadora de televisión Claudia Jordan.

Ellis también se disculpó por una broma que le hizo a Grande sobre su nombre: "Cuando vi a Ariana Grande en el programa, pensé que era algo nuevo en Taco Bell", dijo, refiriéndose a una popular cadena de comida rápida mexicana. "Personalmente y sinceramente me disculpo con Ariana, sus admiradores y toda la comunidad hispana", dijo Ellis, aunque Grande es de ascendencia italiana.