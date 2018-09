Buscan bienestar para las mascotas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Diseñados para atender las necesidades de quienes también forman parte de las familias, hoy en día existen distintos servicios que han sido especialmente pensados para las mascotas.Actualmente se ha abierto el mercado y los emprendedores han encontrado una oportunidad de negocio en el campo de los servicios para las mascotas. A diferencia de hace algunas décadas, hoy perros, gatos, peces, aves, y roedores, cuentan con una gran cantidad de opciones para su cuidado.Ofrecer un destino digno a las mascotas y evitar el daño al medio ambiente es la principal visión de Patitas Rumbo el Cielo, en Irapuato, empresa que desde hace 2 años se dedica a la cremación de mascotas y servicios de eutanasia.Tras la muerte de su gatita, la gerente administrativo de la empresa, Teresa Serrato Hernández, se dio cuenta que en Irapuato no existían este tipo de servicios y que en otras ciudades, la calidad de la atención prestada al cliente dejaba mucho que desear, empeorando su duelo.Al ser su mascota una gran compañera para ella, Teresa comenzó a investigar sobre los procesos de cremación de una mascota, el tipo de infraestructura que se requería, así como los permisos para poner en marcha un negocio de este tipo.Aunque encontró trabas y fue difícil iniciar su proyecto, con el apoyo de la Red de Empresaria del Instituto de las Mujeres Irapuatenses (Inmira), logró concretar este negocio que tiene presencia a nivel estatal.Patitas Rumbo el Cielo cuenta con cremación de mascotas en 2 tipos de servicio, el primero es Comunitario, en el cual no se entregan las cenizas de las mascotas, pues son cremados junto a más mascotas, haciendo imposible la recolección de los restos.El servicio se cobra de acuerdo al peso de cada animal, y los precios puede ir desde los 700 pesos hasta los mil 400 pesos, este último por mascotas de más de 45 kilogramos, y al final se entrega un certificado de cremación, si así lo desea el dueño.Teresa contó que con las cenizas de los animales, se hace una composta para plantas, lo que es una forma de evitar la contaminación así como problemas de salud a la población.El segundo servicio es la cremación individual, que incluye el servicio de transporte del domicilio o clínica veterinaria donde haya fallecido la mascota.Tras el proceso de cremación, se recolectan las cenizas de las mascotas en un costalito de manta o tela especial, para después colocarlos en una urna de cerámica, se entrega un certificado con los datos de las mascotas y un homenaje en su página de Facebook.Además, Patitas Rumbo al Cielo cuenta con urnas especializadas que se venden por separado, ya sea en una maceta con una planta, urnas de madera y de aluminio con placas de chapa de oro.“Aunque la muerte de una mascota es un sentimiento feo, nosotros quisimos dar algo agradable con el diseño de nuestras urnas, que son pintadas a mano y con colores diferentes, para que al ver la urna el dueño ya no se sienta tan triste”, indicó.Este servicio también se cobra dependiendo al peso de la mascota, en un rango desde 800 pesos hasta los 3 mil pesos, con un peso máximo de 90 kilogramos.Asimismo, esta empresa cuenta con un sistema de venta anticipada, donde las personas pueden adquirir un servicio de cremación y pagarlo en mensualidades.Teresa dio a conocer que cuentan con un horno crematorio para mascotas, el cual se encuentra instalado en un rancho a las afueras de la ciudad, mismo que cuenta con 2 quemadores y una cámara más que neutraliza los gases, para evitar contaminación ambientalAdemás de contar con el distintivo Marca GTO, esta empresa trabaja en coordinación con médicos veterinarios de Irapuato y una asociación de rescatistas de perros.Teresa invitó a los ciudadanos a conocer sus servicios a través de la página de Facebook “Patitas Rumbo al Cielo”, en donde pueden conocer más información.Asimismo, en el municipio de Celaya también se cuenta con este servicio a través de la empresa Pet Rest Crematorio de Mascotas.“El servicio de cremación que se ofrece para las mascotas, es el mismo que ofrecen los crematorios convencionales para los humanos. Contamos con un ventanal para que los dueños puedan despedirse de la mascota, y también con una sala de espera por si la familia desea estar presente durante el proceso de cremación. Esto les da a los dueños la oportunidad de iniciar la parte del duelo y se van más reconfortados”, comentó Luis Valdés, encargado del crematorio.Pet Rest inició operaciones en diciembre del año 2014, y hasta ahora es el único crematorio legalmente establecido en Celaya.El servicio que ofrece es individual y exclusivo de cada mascota, una vez que se extraen los restos, se depositan en una urna y se entregan a la familia junto con un certificado de cremación.El costo del servicio varía según el peso y la talla de la mascota, puede ser desde los 1 mil 600 hasta los 2 mil 400 pesos, aunque también cuentan con paquetes a previsión que van desde los 160 pesos mensuales.También se hacen cremaciones comunitarias, para los casos en los que las familias no estén interesadas en la recuperación de los restos de las mascotas, con un costo que varía de los 600 a los mil 400 pesos.Pensado para brindar una opción a aquellas personas que necesitan salir de viaje y no saben con quién o dónde dejar a su mascota, D’Cannes Pet’s Hotel es el primer hotel canino en Celaya, ubicado en la colonia Renacimiento.Se cuenta con las instalaciones y el personal adecuado para que las mascotas se sientan como en casa mientras que su dueño no está, pues cuenta con espacios abiertos en los que los perros pueden convivir y jugar con otros.Una persona puede hospedar a su perro en el hotel las noches que lo requiera y el costo varía según la talla de la mascota. Una noche en el hotel puede costar desde los 100 hasta los 250 pesos.Asimismo, para las personas que tiene que cumplir con largas jornadas laborales y, por algún motivo dejar a su mascota sola en casa no es una opción, D’Cannes también ofrece el servicio de guardería de 9 de la mañana a 6 de la tarde, con un costo de 60 pesos por día.Desde el año 2015, los hermanos Felipe y Daniel Gómez ofrecen el servicio de hotel para perros, además, desde el 2013 brindan el servicio de estéticas caninas móviles.D’Cannes cuenta con tres camionetas que recorren la ciudad y los municipios aledaños, principalmente Villagrán, Cortázar, Apaseo el Grande y Apaseo el Alto.“El servicio de estética a domicilio incluye el baño de la mascota, corte y cepillado de pelo, corte de uñas, drenado de glándulas, cepillado de dientes y limpieza de oídos y lagrimales, aplicación de perfume y un paliacate”, explicó Felipe Gómez.Antes de su ingreso al hotel o guardería, cada perro es previamente revisado por un veterinario, además, ofrecen la facilidad de ser recogidos y entregados en su domicilio.Los requisitos con los que se debe cumplir para poder hospedarse son que el perro cuente con toda su cartilla de vacunación, desparasitaciones, y revacunación en caso de los perros adultos.Promover la sana alimentación de las mascotas a costos accesibles es la visión de la empresa Xotli, en Irapuato, dedicada a la venta de dietas crudas para perros y bocadillos saludables.Jessica Castro, médico veterinaria y agente de ventas de Xotli indicó que además de pastelillos de carne y galletas, promueven la dieta tipo Barf, que es un alimento crudo biológicamente adecuado, saludable y nutritivo.“Carne, frutas, vegetales y algunas semillas, de esto se conforma nuestro alimento, muy diferente a con lo que solemos alimentar a nuestros perros, como muchas harinas, este producto no las contiene, es totalmente saludable y sin conservadores”, dijo.Xotli es una empresa originaria de Celaya, sin embargo, tienen varios puntos de distribución, uno de ellos en Irapuato con la empresa PET SET, dedicada especialmente a la hotelería y estética para mascotas.Jessica Castro contó que el producto ha sido bien recibido, sobre todo por quienes se interesan en mejorar la calidad de vida de sus mascotas y mantenerlos sanos, pues son parte importante de la familia.“Este tipo de productos mejoran mucho su salud, su inmunidad y la vida en general del animal, de nuestro compañero, es por eso que la gente lo recibe muy bien (...) los costos son muy accesibles, si comparas la calidad del alimento con los costos, no vas a encontrar otro alimento igual”, refirió.Asimismo, exhortó a los dueños de mascotas a conocer las bondades de sus productos, a través de la página de Facebook “Dieta Xotli” y en los puntos de distribución en los que se encuentran.“No tienen nada que perder, tienen un mundo por descubrir en la dieta Barf que da más tiempo de vida a sus compañeros”, finalizó.¿Quién dijo que los perros no podían estar al último grito de la moda? Pues si de moda se trata, en la Zona Centro de Celaya, las familias pueden encontrar para sus perros la boutique +D’Mascota.Esta tienda ofrece a sus clientes atuendos para sus mascotas para toda ocasión, prendas que van desde vestidos, ropa casual, ropa deportiva, ropa de invierno, impermeables, disfraces y muchas opciones más.También ofrecen ropa temática según las festividades y temporadas del año, como las fiestas patrias en septiembre, disfraces para Halloween y Día de los Muertos, en octubre y noviembre, así como para Navidad.No importa la talla de la mascota, pues la boutique también ofrece una amplia variedad de tamaños y precios para satisfacer a todos sus clientes.Además de la ropa, +D’Mascota ofrece accesorios para complementar el atuendo de las mascotas y otros productos para su cuidado.