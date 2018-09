Defienden que no se cumplió meta de 500 policías, pero “se quedaron los confiables”

pero se dieron de baja a 446

elementos confiables.



"Y vienen de una academia que insistimos ha sido certificada por CALEA", señaló Ling Altamirano.

Tres años no alcanzarán



"Hace algunas generaciones, tú le preguntabas a los niños qué quieres ser de grande y muchos decían quiero ser bombero, policía. Ahora en el último lugar aparecen estos oficios, siendo tan dignos como hace treinta o cincuenta años", declaró.



"Y esto no fue de un día, no es de una administración sino es una generación completa en donde hemos perdido la imagen corporativa de un elemento de seguridad pública. Antes se tenía una excelente imagen de estos, ahora no", indicó.



"Lo que puedes es sembrar la semilla y yo creo que sí es importante que sociedad y gobierno encuentren la forma. Las mesas de seguridad ciudadana son un primer comienzo que habíamos abandonado en el pasado, pero que ahora estamos retomando. Tres años no van a ser suficientes, seis no lo serían, pero si siembras la semilla desde ahora podemos tener la expectativa de que empiece a germinar y que en una generación siguiente podamos volver nuevamente a florecer con las vocaciones que se tenían antes en temas de seguridad pública", concluyó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Este domingo, am publicó que el Programa de Gobierno 2015-2018 comprometió “crear 500 plazas de policía para brindarle mayor y mejor atención a las zonas de la ciudad con alto índice delictivo”, pero la meta quedó lejos. Según el alcalde Héctor López Santillana, en este trienioque no pasaron los exámenes de control de confianza; por lo tanto la cantidad de elementosAnte dicha situación, Alfredo Ling Altamirano, dirigente Municipal del PAN, defendió queSubrayó que no ganaron, porque reconoció que los mismos que entraron, salieron, pero cualitativamenteRespecto a las pruebas antes mencionadas, dijo que ya se revisa tanto a nivel estatal como nacional la factibilidad de cómo se están haciendo, tomando aspectos como el polígrafo o la revisión física."Para que de alguna manera sin perder confianza en los elementos, no se pierda la experiencia de aquellos que estuvieron trabajando", apuntó.El dirigente también justificó que si no se llegó a la meta es porque los jóvenes ya no quieren formar parte de este servicio público.También dijo que tendrían que sociedad, Gobierno y organismos intermedios juntos trabajar sobre una promoción adecuada de estos puestos.Se pronunció seguro de que la vocación en los jóvenes no se ha ido, pero hay que encontrar la forma de volver a descubrirlas.Finalmente Ling dijo que no cree que en tres años más le dé tiempo a Santillana para sumar los elementos de Policía necesarios.