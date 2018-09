Los trastornos mentales por el consumo de drogas es la segunda causa de atención psiquiátrica en Guanajuato.

consumo de drogas o por lesión y disfunción cerebral, psicosis (pérdida del contacto con la realidad) y enfermedades somáticas.

un trastorno mental es la disfuncionalidad a nivel neurobioquímico que afecta las vías cerebrales.



“Nadie se salva ni por la edad ni el tiempo que consumieron drogas del daño estructural y químico ocasionado al cerebro, es irreversible”.

adicción a las drogas

Este trastorno se lo generó la adicción al cristal y marihuana desde los 14 años que inició su consumo.



“Me duele ver que atienta contra su propia vida, sentir que anda mal de su alma y de su corazón y que no puede hacer una vida social, eso me lastima en lo más profundo”, compartió Carmen al quebrantarse su voz.

Pacientes necesitan inclusión social y familiar

atención de algunos meses, pero otros serán pacientes toda la vida del psiquiátrico.



“No funciona el encierro como manicomio porque los familiares abandonan al paciente siendo un problema legal, ético y cívico”.



“Son receptores de violencia psicológica, física, social, económica, es la concepción de la sociedad y gobierno que no hacen nada para que se reinserten a la sociedad y estas personas van en aumento y lo normalizamos y minimizamos a estas personas al verlos en la calle”.

Le diagnostican esquizofrenia 40 años después

su madre por no tenerlo en el hogar prefería que estuviera en la calle.

después de 40 años esquizofrenia y problemas de alcoholismo, pero su familia no continuó con su tratamiento y Juan regresó a las calles.

(hospital psiquiátrico) padecen problemas mentales a consecuencia de losMientras que unde los pacientes afectados por laencabezan las atenciones psiquiátricas en dicho centro de salud.La población en tratamiento padece esquizofrenia, trastornos mentales a consecuencia delAna Bertha Meza Pérez, directora del Centro de Atención Integral en Salud Mental de León, mencionó queEn el caso de las drogas, aseguró queDio como ejemplo en particular el cannabis, que provocadeEn una ocasión como tantas, tuvo un ataque de agitación psicomotriz (hiperactividad incomprensible) yA consecuencia, el joven fue atendido e ingresado por su diagnóstico médico al hospital psiquiátrico.Otro paciente de 22 años sufre los daños de la; tiene tratamiento psiquiátrico de consulta externa,, se interna de día en el Centro de Atención Integral en Adicciones (CAIA) y recibe atención psicológica y de trabajo social en losPeroCarmen Flores García, madre del paciente, dijo queEl joven de 22 años es parte delque actualmente son atendidos en el Centro de Atención Integral en Salud Mental,El año pasado también se posicionó en el mismo lugar con 4 mil 977 averiguaciones, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública.El psiquiatra Leopoldo Alejandro López Jiménez, del Centro de Atención Integral en Salud Mental de León, comentó queExplicó que enfermedades comopor lo que habrá quien requiera dePor ejemplo: los pacientes hospitalizados tienen la patología muy activa, es decir,, pero sólo están internados por periodos.López Jiménez aseguró que los trastornos mentales no están asociadas a la violencia, al contrario, estas personas son vulnerables y tienen más riesgos e incluso cuando la familia desconoce la enfermedad maltratan al paciente porque no comprenden lo que pasa.Los expedientes de especialista del Centro de Atención Integral en Salud Mental de León señalan queLas expresiones recurrentes a lason: “ya está loco, así déjalo”, “ni que estuvieras loco” o “yo no estoy loco”, “para qué tomas medicamento, te harás adicto”, entre otras.Especialistas exhortaron a la población a la psicoeducación, que consiste en elpara lograr que el paciente tenga una mejor calidad de vida fundamental al tratarse de trastornos controlables, no curables.De lo contrario, la calidad de vida va en deterioro e incluso por la falta de conocimientos, terminan los pacientes en la calle.Familiares platicaron queDesde entonces sus hermanos le apodabanSu madre lo atendió en el sector salud durante su infancia, perosólo le daban medicamento; en la adolescencia decidió que su hijo abandonara los fármacos porqueA esta edad se perdía horas en la calle y, los jóvenes se divertían al verlo en este estado, pero no dimensionaron el daño que le ocasionaron, yDesde entonces sus familiares se desobligaron de él, y Juan se convirtió en un alcohólico.después de días que no se movía de la calle, los vecinos lo llevaron con su familia. En el centro de salud lavaron su herida y determinaron que necesitaba atención psiquiátrica.En el hospital psiquiátrico estuvo internado dos semanas y le diagnosticaron