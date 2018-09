Meditan 'brincarse' a Congreso

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El gobierno municipal de Celaya revisará la posibilidad de otorgar el proyecto de concesión de luminarias a una empresa privada sin aval del Congreso del Estado.La semana pasada el Municipio esperaba dicha autorización, pero no se dio. Regidores informaron que también se contemplaba que fuera esta semana, pero hasta la tarde del viernes no había llegado notificación.El edil Ricardo Torre Ibarra, uno de los impulsores del proyecto, sostuvo que de no ser aprobado el proyecto por el legislativo, el Municipio puede hacer valer su autonomía y otorgar el proyecto a una empresa privada.El presidente municipal señaló que revisará esta posibilidad con la empresa LENZ, que se encargó del mismo, sin embargo, señaló que busca la aprobación del Congreso.“Revisaremos el tema y consultaremos a quien nos ha acompañado en este asesoramiento para ver si esto es posible sin ningún riesgo”, comentó.“Para el Municipio no hay algún riesgo, pero sin ningún riesgo en los procesos y sobre todo que sea autorizado, dado el costo de las luminarias. La respuesta tiene que venir en un sentido o en otro, y dependiendo del sentido que venga, en ese sentido actuaremos”.El otorgamiento del cambio de cerca de 37 mil luminarias tendrá un costo a los celayenses de entre 300 y 400 millones de pesos a pagar en 20 años.El alcalde informó que hasta la tarde del viernes no tenía información de alguna opinión del Congreso sobre el tema.“No tengo ahorita una respuesta, no sé si haya llegado algo o tengamos alguna comunicación oficial, no la tenemos.“No está en mi cancha, estamos haciendo lo posible para que continúe el proceso”, concluyó.