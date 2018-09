Asesinan a hijo de periodista en Oaxaca

Oaxaca de Juárez, Oax.- La madrugada del sábado fue asesinado Bernardo Henestroza López, hijo del locutor y periodista Bernardo Henestroza, presuntamente durante un asalto ocurrido en el tramo carretero Juchitán-Unión Hidalgo, en la región del Istmo de Oaxaca.



Familiares informaron que pudo tratarse de un asalto debido a que el vehículo en que viajaba la víctima no se encontró en el lugar de los hechos, donde sólo se localizó el cuerpo sin vida con impactos de arma de fuego.



El hijo del locutor de la región istmeña primero fue reportado como persona no identicada, de aproximadamente 40 años de edad. La unidad fue localizada desvalijada y sin llantas, horas más tarde.



Este es el segundo hijo asesinado del comunicador, el primero ocurrió hace aproximadamente cuatro años también durante un supuesto asalto al joven Ever Karin frente a su domicilio. En tres meses, dos hijos de periodistas de Oaxaca han sido asesinados en hechos violentos.



El primero de ellos ocurrió en la región del Istmo, en la ciudad de Juchitán, el pasado 2 de junio; cuando María del Sol Cruz Jarquín, hija de Soledad Jarquín, murió junto a dos personas El 23 de enero fue reportado como desaparecido el colaborador del periódico “El Sol del Istmo”, Agustín Silva Vásquez, en inmediaciones de Matías Romero, y hasta el momento no ha sido localizado. Hace poco más de un año, la Fiscalía General del Estado creó una Unidad Especializada de Atención a Delitos contra Periodistas, misma que no tiene titular a su cargo.



Jorge Flores, quien era responsable de la dependencia, fue designado hace dos meses como vicescal regional en la Mixteca, con sede en Huajuapan; en su lugar quedó como encargada Bertha Edith Luis Ángel, quien dijo desconocer los casos de comunicadores agredidos en Oaxaca.

