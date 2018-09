Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Vecinos de las colonias Cuxtitali, Las Delicias, Humedales de María Eugenia y otras, que intentaban sembrar árboles en la reserva de Quenvó, de 22 hectáreas, fueron obligados a dejar la actividad, cuando hombres con machetes y pistolas aparecieron para reclamarla como suya.Durante la agresión, varias personas resultaron heridas.Los invasores que se ubican en las inmediaciones de la reserva, fueron empoderados por el actual alcalde de San Cristóbal de las Casas, Marcos Cancino.Durante la agresión, los invasores amenazaron con cortar la tubería que suministra agua a varias colonias de la San Cristóbal.El presidente del sistema de agua Chupaltic, Francisco Gómez Martínez, que suministra de agua al barrio de Cuxtitali, dio a conocer que cuando iban con los arbolitos, "fuimos recibidos como delincuentes", además de que les arrebataron las herramientas y los árboles fueron destruidos.Responsabilizó al ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas y el gobierno del estado de no "habernos dado seguridad" durante la jornada de reforestación y anunció que interpondrán demanda ante la Fiscalía de Distrito.Demandaron la renuncia del subsecretario de Gobierno, Javier Domínguez Gutiérrez, por no haber aplicado medidas precautorias, cuando ya sabía que los habitantes de Molino de Los Arcos iban a impedir las labores de reforestación de la reserva.Los vecinos acusaron que al líder de las familias de invasores, José López Pérez, de encabezar a los hombres que agredieron a las personas que intentaron reforestar.Como resultado de la agresión, una mujer resultó con un traumatismo en brazo derecho y otra más con herida en la nariz, aunque hay una veintena de golpeados.Esta tarde, la Policía Estatal y Municipal instrumentaron un operativo en la reserva, pero no hay detenidos, ni las herramientas usadas han sido decomisadas.El 5 de mayo del 2014 ocurrió una agresión similar, cuando habitantes del barrio intentaron reforestar varias áreas.Denunciaron que en cuatro ocasiones, la reserva ha sido quemada en cuatro ocasiones, con el fin de que los invasores de Molinos de los Arcos procedan a lotear y construir viviendas en terreno.