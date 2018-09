‘Acabados’

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Otra vez se ven los tiempos,los tiempos del carro completo,los que ya nos vemos viejos,recordamos, que violento.Fueron los tiempos aquellos,los sesenta, los cincuenta?para algunos fueron buenos,pues les pagaron su cuenta.Lo decía algún erudito,la dictadura perfecta,ahora lo dice el dedito,lo que digo es lo que cuenta.Así hasta reciben cascajo,de toda la clase polaca,y lo hacen con desparpajo,dicen no es caballada flaca.TODO alrededor de uno,un mesías bien tropical,que no juega ni al veintiuno,solo beis, su pedestal,y al que no le falla ni uno,o en su rancho va a acabar.