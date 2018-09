Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Este es el título de una carta póstuma dejada a sus amigos y familiares por un hombre feliz, aceptando con toda naturalidad el ineludible final de la vida: “Me permito informarles que el día de hoy me morí, o sea, que emprendí mi partida… ¡Eso sí, no quiero moños negros, letanías, lamentos y menos un epitafio!”.La vida es un hecho evidente, nadie tiene que demostrar la realidad de este fenómeno. En cambio, la muerte no es nada en sí misma, simplemente es el fin de la vida. Algunos piensan que la muerte es solo una transición al más allá, otra vida después de la muerte, pero sin sufrimiento, que es inherente a la vida misma. Sin embargo, habría que decir que nadie ha regresado de ese largo viaje, el más largo, porque no tiene retorno.Pero, existen muchas incógnitas al respecto: ¿Se mantiene la conciencia después de la muerte? ¿Se puede contemplar a los vivos? ¿Nos esperan nuestros seres queridos para hacernos más fácil el tránsito a una nueva realidad? Nadie lo sabe, aunque nos gustaría que así fuera. Mientras tanto, toda persona sensata debería considerar que la muerte es un hecho inevitable y que es necesario anticipar todo lo que uno debería dejar resuelto para evitarles problemas a los vivos.Sigamos con la carta póstuma que deja a su partida el hombre feliz… De acuerdo con las instrucciones a sus hijos y amigos, no quería verse desaliñado sino muy bien vestido; quería lucir su mejor traje, el verde oliva, con su corbata preferida color marrón; estar muy bien peinado y afeitado y, eso sí, lucir sus zapatos Ermenegildo Zegna perfectamente boleados.“A la sazón, ya debo contar con mi certificado de defunción ratificado, para que se aseguren que estoy bien muerto, porque me espantaría estar vivo. Se me estará velando en mi lugar preferido. Espero que, de acuerdo con mis instrucciones, los asistentes estén gozando de algún tentempié y bebidas a discreción, permitiéndoles fumar cuanto quieran, para que pronto me acompañen.”Es importante decir que la muerte es muy sencilla, simplemente cesa un proceso orgánico que sostiene la vida y concluye la posibilidad de comunicarse con otros en el mundo que compartimos. Todos los seres humanos quieren influir poderosamente en los sucesos en los que participan y en el medio donde interactúan para acomodarlo a sus deseos, sobre todo en el momento más importante de la vida: la muerte. Por desgracia nadie puede influir en ésta.Dicho lo anterior, entonces el mayor deseo del ser humano es ser eterno, no quiere morir. Cuentan que Matusalén, a los novecientos años de edad, pedía al Altísimo que “no se lo llevara tan pronto, porque estaba apenas empezando a vivir.” Uno de mis grandes amigos quiere vivir 150 años, con derecho a prórroga. Pero, para bien o para mal, nada ni nadie puede influir en el ineludible final, para impedirlo; lo anterior, sería la única verdad absoluta conocida.Entonces, el ser humano busca las mejores ofertas que hacen las religiones, para encontrar después de la muerte posibilidades de seguir teniendo futuro. Es decir, las religiones venden el producto más deseable sobre la faz de la Tierra: una póliza de seguro de vida eterna, lo que parecería tedioso y aburrido, porque el tiempo es la esencia de la vida. Este es el origen de las religiones, todas ofrecen distintas modalidades de permanencia, desde un regreso con otro cuerpo, reencarnar feliz, hasta una estancia, eterna y luminosa, en un mundo ideal.… “al redoble de trompetas, cohetones, tambores, fanfarrias, ladridos de perros y gritos de la chiquillería, y algunos tañidos de campanas, la comitiva se dirigirá al kiosco de la plaza, donde empezará la fiesta. Quiero que inviten a todos mis amigos, al Charro Vega, el más gorrón de todos, aunque no importa cuántos más gorrones sean, finalmente también son mis amigos y mucho me divertí con ellos en vida, serán los invitados de honor. Supongo que habrá algún orador trasnochado que hablará con gravedad, exaltando y adjudicándome un montón de supuestas virtudes, aunque no sean ciertas, no sin antes haberse metido mi coñac más fino, XO.Pero, ¿qué pasa en el instante cero de la transición? Hay todo tipo de versiones sobre lo que pudo ocurrir a una persona después del fin de su vida corporal; algunas han tenido experiencias cercanas a la muerte -como por ejemplo por un paro cardíaco- y al volver revelan extrañas sensaciones como el ver una luz al final de un túnel, que la vida pasó frente a sus ojos o, incluso, encuentros con seres místicos. Otros más, la mayoría, nunca vieron nada, ni túneles, ni luces, ni seres queridos u otras experiencias alucinantes. Ni ángeles ni demonios…No hay nada concluyente, pero un grupo de científicos afirma haber analizado a 52 pacientes de paro cardiaco y encontrado que quienes afirmaron haber experimentado la visión de luces centelleantes, sentimientos de paz y alegría profundas, experiencias de “salir del cuerpo” y mirarse a sí mismo desde el techo, mostraban altos niveles de dióxido de carbono en su sangre. Se trataría de un proceso biológico que, según estos investigadores, influye sobre las neuronas y produce ese tipo de sensaciones, acompañadas de gratificantes alucinaciones para condicionar la conciencia a aceptar el fin inevitable.Pero, volvamos al evento de despedida del hombre feliz: “…también, habrá tacos, quesadillas, birria, pambazos, harta comida y abundantes bebidas, que es lo que más demandan los asistentes: vino tinto, cubas, tequilas y whiskies, de Etiqueta Negra para arriba… para que no paren de hablar los chismosos y platicones. “Como se lo recomendé a mis hijos, no quiero caras tristes; al contrario, alegres como fue mi vida y que digan chistes y cuenten mentiras, como le gusta al Charro y, eso sí, que hablen bien de mí y me recuerden con simpatía. Para el momento en que ustedes estén leyendo este mensaje yo me habré reunido con mis seres queridos. ¡Ojalá los encuentre y nos reconozcamos!”La anterior, es la despedida de un hombre alegre que aceptó partir, sin gravedades, cuando llegó el momento. Todos nos iremos algún día. Podemos tomar ese viaje decisivo con suma dificultad o con la sencilla filosofía de lo irremediable y necesario, porque todo lo que empieza tiene que acabar. Aceptación es sanación…¿Dejaremos a nuestros deudos con la impresión de que nuestro último sentimiento fue de resistencia ante lo inevitable o simplemente lo tomaremos como la parte final del proceso biológico de la existencia? La experiencia es la misma, el resultado es el mismo, la diferencia reside en la actitud ante lo ineludible.