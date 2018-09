Avaricia y codicia

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“La integridad del hombre se mide por su conducta, no por sus profesiones.”Juvenal (67-127) Poeta satírico romano.Hemos sido informados respecto a enormes atrocidades que se han estado realizando en contra del pueblo mexicano; abusos, burlas, robos, homicidios y pudiendo seguir con la lista, casi, de manera interminable. Pero……pero lo desastroso es que todo ello ha sido a ciencia y paciencia de la propia población por hacerse cómplice, con su silencio, de los mismos actores quienes, agazapados con ambiguas interpretaciones legales, disfrutan de los latrocinios ejecutados.Dice la Torá: Shmuel 1-1Samuel 8:3 Mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se recostaron tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho.Así, vale la pena iniciar el tema distinguiendo la sutil diferencia entre la avaricia y la codicia: la avaricia es una inclinación o deseo desordenado por placeres o posesiones mientras que la codicia es el afán excesivo de riquezas, sin necesidad de querer atesorarlas.”Decía Napoleón Bonaparte, el Emperador francés (1769-1821) que “es injusto que una generación sea comprometida por la precedente. Hay que encontrar un modo de preservar a las venideras de la avaricia o inhabilidad de las presentes.”Sobre lo mismo, casi rubricando lo anterior, Erich Fromm, psicólogo social (1900-1980) sentenció que “la avaricia y la paz, se excluyen mutuamente”.También, en cuanto a la codicia, William Shakespeares, escritor británico (1564-1616) escribió: “La codicia arraiga hondo y crece con raíces más perversas que la lujuria, flor de verano.” Mientras que André Maurois, novelista y ensayista francés (1885-1967) sentenció que: “El origen de todos los males es la codicia.”La Biblia dice en Mt. (23,23-26) que habló Jesús diciendo: “Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el décimo de la menta, del anís y del comino, y descuidáis lo más grave de la ley: el derecho, la compasión y la sinceridad… ¡Guías ciegos, que filtráis el mosquito y os tragáis el camello! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno! ¡Fariseo ciego!, limpia primero la copa por dentro y así quedará limpia también por fuera.”Por su parte, el Corán señala que Allah (el Altísimo) dice: “¡Oh, creyentes! No os apropiéis los bienes injustamente….” (Corán 4:29)De nuevo, la Torá ordena no retrasar el pago del salario de los empleados, como dice el versículo: “en su día le darás su salario” (Devarim 24:15).Sin embrago, la responsabilidad no recae solamente sobre el empleador o el cliente, pues también el empleado tiene la obligación hacia su dueño de cumplir estrictamente con los horarios de trabajo acordados y trabajar decentemente.Lo que transmite la Torá, es que cada uno tiene que cumplir con su obligación para poder vivir en una sociedad basada en el respeto y la honestidad.Todo lo anterior está dirigido, de hecho, en reprobar la obtención de una ganancia de manera desleal, injusta, que usa el engaño, la opresión, la violencia, la extorsión, etc., para satisfacer el interés propio, para obtener una ganancia incorrecta.Veamos un pasúk donde corroboramos lo dicho: Yejezkel-Ezequiel 22:27 Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre, para destruir las almas, para obtener ganancias injustas.La avaricia tiene un final, un terrible final. Javakuk-Habacuc 2:6 cita: ¿No han de levantar todos estos refranes sobre él, y sarcasmos contra él? Dirán: ¡Ay del que multiplicó lo que no era suyo! ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda?En el Libro de Libros, Lucas 12:15 dice: “Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee”.Y concluyo con esta frase del filósofo latino, Séneca (2 aC-65) que insiste que “lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad.Universalmente les deseo, hoy y siempre, Salud, para que logremos nuestros objetivos en la vida. Fuerza, para que no nos desalentemos ante las adversidades y, Unión, para que no seamos divididos en nuestras convicciones. Prohibida su reproducción parcial o total. La copia o distribución no autorizada de este artículo por el autor y, en su caso, su correspondiente imagen, infringe los derechos de autor.