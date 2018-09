Bitcoin 1.0

La habilidad de crear algo en el mundo digital que no puede ser duplicado (pirateado) tiene valor enorme … muchas personas van a hacer negocio usando esta tecnología.

– Eric Schmidt (presidente ejecutivo de Google)

1) Bitcoin, cryptos, altcoins, satoshis, exchange . . . sounds like fun

Hasta el momento me he enfocado a escribir sobre Bitcoin (7 mil dólares por Bitcoin al momento de escribir este artículo) principalmente. Sin embargo, las criptomonedas son un universo de conceptos, acrónimos y palabras nuevas en el cual nos podemos sentir asfixiados.

Con el tiempo, este vocabulario será cada vez más común, además que en los siguientes artículos empezaremos a hablar de temas todavía más inmersos en el mundo de las criptomonedas y sus conceptos.

Aquí el oxígeno . . .

1.1) Criptomoneda. La definición de diccionario dice que es una moneda digital en la cual las técnicas de encriptación son usadas para regular la generación de nuevas criptomonedas (por ejemplo, para generar un nuevo Bitcoin) y dicha encriptación ayuda a verificar la transferencia de fondos. Todo a través de un sistema descentralizado (no usa intermediarios como por ejemplo un banco). Uufff casi me duermo al escribirlo.

En términos sencillos . . . el término criptomoneda engloba a TODAS las criptomonedas que existen en el mercado (Bitcoin, Ethereum, Ripple, etc). De ‘cariño’ se les llama criptos (en inglés crypto).

1.2) Altcoin. La palabra viene de ‘Alternative coins’ y engloba a TODAS las criptos, excepto Bitcoin. (Ethereum, Ripple, NEO, EOS, etc).

Es muy común leer en artículos sobre el aumento de valor de Bitcoin vs Altcoinso o sobre el dominio del mercado de Bitcoin vs Altcoins. Por ejemplo, actualmente Bitcoin tiene 50 por ciento del total del dinero que hay en criptos y las Altcoins (todas las otras criptos que existen) tienen 50 por ciento restante.

Abajo podemos ver cómo el monopolio de Bitcoin ha ido a la baja en general. El valor total del mercado es actualmente de 230 mil millones de dólares, de los cuales, Bitcoin tiene 115 mil millones de dólares (50 por ciento).



1.3) Fiat. Se refiere al papel moneda que usamos todos los días para pagar bienes y servicios. Dólar, euros, yen, libra, peso mexicano, etc.



1.4) Exchange. Es la página web o aplicación en donde puedes comprar y vender criptos. Es algo parecido a un banco, una casa de bolsa o una casa de cambio.

Hay aproximadamente más de 200 exchanges operando y cada 24 horas el total de venta y compra de criptos en los exchanges casi 7 mil millones de dólares. Se pueden comprar y vender criptos con dinero fiat (Dólares, euros, yenes, pesos, etc), con Bitcoins o con Altcoins.

Hay que tener cuidado cual Exchange usamos para comprar criptos porque el nivel de seguridad de cada uno es diferente y si el nivel no es bueno, los hackers pueden hacer de las suyas.

De igual forma, hay exchanges en los que puedes comprar Bitcoin con dinero fiat (USD, euros, etc) pero hay otros que no aceptan dinero fiat. Por ende, si deseas comprar Altcoins primero hay que comprar Bitcoins.

Bitcoin es algo así como el dólar. Por ejemplo, no se puede comprar coronas noruegas con pesos mexicanos. Primero hay que comprar dólares y luego ya puedes adquirir coronas noruegas o francos suizos o yuanes chinos. De igual forma, para comprar altcoins primero hay que tener Bitcoins (salvo algunas excepciones que mencionaré en el futuro).

1.5) Bear market vs Bull market. Estos términos son comúnmente mencionados a la hora de hablar sobre las acciones que cotizan en la bolsa de Nueva York o la bolsa de México o la de Tokio, etc. Pero de igual manera se usa ampliamente en el mundo de las criptos.

Bull market (toro en español) se refiere al momento en el cual el valor de las acciones de una empresa o las criptos está en aumento. Por ejemplo, el valor de Bitcoin aumenta de 6 mil a 7 mil USD. Eso es un Bull market.

Bear market (oso en español) es todo lo contrario. Por ejemplo, el valor de Bitcoin disminuye de 7 mil a 6 mil USD.

1.6) Satoshi. Es la fracción más pequeña de un Bitcoin. Un satoshi equivale a .00000001 de Bitcoin o al revés: 100 millones de satoshis equivalen a un Bitcoin.

En términos sencillos, un Satoshi es el equivalente a un centavo de dólar o de euro o de peso. Así como cien centavos hacen un dólar… 100 millones de satoshis hacen un Bitcoin.

Hay muchos otros acrónimos, palabras y expresiones (FUD, ATH, HODL, Cold Storage, deathcoins, whitecoins, etc) relacionadas con las criptos que mencionaremos en el futuro, pero con lo anterior ya tenemos una base fuerte para comprender mejor el cripto mundo.

Ahora sí, una oración como la siguiente ya es pan comido.

Deseo comprar criptos pero no estoy seguro si invertir en Bitcoins o en Altcoins. Yo opino que lo más saludable, financieramente hablando, es no tener todos los huevos en una canasta. Pero la verdad es que no tengo suficiente fiat para comprar un Bitcoin completo, por eso mejor voy a comprar el equivalente a mil satoshis. 500 satoshis en Bitcoin y 500 en Altcoins.

Todavía no sé cuál exchange usar para comprar criptos, deseo usar uno que acepte fiat y que sea seguro para que no vayan a hackear mi cuenta. Y también voy a esperar a que pase el bear market para tratar de invertir al inicio del bull market y así aumentar mis ganancias.



Bendito oxígeno.



Deseo agregar AQUÍ un link en donde explica cómo se puede enviar dinero a México desde Estados Unidos o Canadá por medio de Bitcoin.



