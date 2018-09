El osito Bimbo y los políticos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Durante esta semana fuimos testigos en las redes sociales de cómo cundió en todo el país la indignación ante el atraco sufrido por un anciano propietario de una pequeña tienda de conveniencia, a la cual acudía a surtir un empleado de la exitosa empresa Bimbo.Pues bien, resulta que el patán repartidor de los productos Marinela, Tía Rosa, Bimbo, Napolitanos, Pingüinos y Gansitos, surtía el pedido, pero robaba parte del contenido. Su hurto fue captado en video por el mismo propietario ante la sospecha, confirmada más tarde, de que siempre faltaba parte del pedido entregado.El video se colocó en las redes sociales de Facebook y Twitter. De inmediato corrió como pólvora de chat en chat. Los comentarios y el hashtag #BimboChallenge se convirtieron en trending topic en redes y luego ¡empezaron los memes! Pronto se supo de otros repartidores de la empresa que también cometían robos hormiga de productos para obtener al mes cerca de 14 mil pesos de ganancias ilícitas.Ante la indignación de los usuarios de redes, de inmediato reaccionó la empresa que vio afectada de forma drástica su imagen. La marca, el más valioso bien que posee la panificadora, se devaluó por el escarnio público y la indignación suscitada. Los focos rojos se encendieron, debiéndose ordenar una acción coordinada de sus agencias de relaciones públicas y digital.Era urgente evitar el “sentimento” negativo (métrica de evaluación) de la marca, a través de acciones drásticas desde la dirección de Bimbo.No hubo de otra. El director general, Miguel Ángel Espinoza, salió a medios a disculpar la falla, anunciar la violación del código de ética y de la ley, así como la separación inmediata y puesta a disposición de la autoridad del empleado desleal. Éste acabó en la cárcel.Unos días después la empresa Massive Caller difundió una encuesta telefónica en la que se cansignaba que el 71% de los encuestados estaban satisfechos con las acciones tomadas por Bimbo. También apareció un dato importante, el 62% de las personas se enteraron del caso por redes sociales y sólo el 21% por la televisión. Más vale tantear el impacto que ha adquirido el ciudadano a través de las redes digitales.Ahora tenemos una empresa en crisis que debe restaurar la confianza en su marca, pero que obró correctamente al evitar que el hecho se convirtiera en un caso más de impunidad, de los que se dan en el país.Muy preocupante para Bimbo lo ocurrido, mitigado gracias a que cuenta con una de las operaciones en redes más sofisticadas en el país.Previsor, contrató a una de las empresas líder mundial en el tema, la cual se avocó a construir una sucursal dedicada exclusivamente a la comunicación digital de Bimbo. Seguramente habrá cambios radicales en su proceder. Caso cerrado.Pero he aquí que mientras el indigno repartidor realizaba el robo hormiga que le permitiría un importante ingreso extra, la clase política mexicana continúa expoliando, sin límite alguno, no los exhibidores de una tienda de conveniencia, sino los presupuestos públicos que sustentan las acciones que permitirán una mejor calidad de vida, así como una sociedad más justa y educada para México.Paso ahora a presentar un ejemplo de cómo se enfrenta una crisis en un gobierno estatal, en contraste con la empresa multicitada.En enero de 2014, se destapaba la cloaca de “los moches” (sobornos) en el seno del ayuntamiento de Celaya, Gto. No había video, pero sí una nítida grabación de una perorata del alcalde de la ciudad a miembros de su ayuntamiento para explicarles que “las fuerzas políticas de los diputados allá en la cúpula” les estaban “bajando” 160 millones de pesos para pavimentaciones a su municipio, y pedían asignarlos a una sola constructora amiga y que la obra a realizar, debería estar inflada (sic) un 35%.El periódico AM presentó esta grabación, que aún está disponible en YouTube bajo el título: “Polémico audio del alcalde de Celaya”. Si pueden oiganlo. El escándalo estalló sin remedio.Reforma, el diario nacional, inició investigaciones que pusieron a la luz el trafique descarado que muchos diputados, pero especialmente la dirigencia panista, realizaba desde la Cámara de Diputados. Se trataba de la cúpula de la LXII Legislatura, los entonces equivalentes a los desleales repartidores de Bimbo.Un caudal de datos empezaron a emerger; sin embargo, el ejecutivo estatal, equiparable al director de la empresa panificadora, no apareció ante los medios para garantizar persecución y castigo.El Gobernador del estado nunca ordenó una investigación a su procurador, sólo hubo miedo y silencio de su parte. Nadie vio ni oyó nada.Una autoridad fingidamente autista, incumplió la ley, y los involucrados en el caso, cuyas raíces llegaban a importantes políticos tranzas, quedaron sin castigo, cubiertos bajo el manto del criminal pacto de impunidad, que asola a nuestra nación.Que diferente hubiera sido actuar con atingencia. Ordenar desde la gubernatura una investigación a fondo, llamando a declarar a los involucrados. Seguir la ruta de los dineros, pagados a las empresas constructoras bajo parámetros de un sobre precio del 35%.Pronto habrían acudido otros muchos alcaldes a denunciar la extorsión de que estaban siendo objeto. Hubieran sido identificadas varias empresas con sede en Sonora, ligadas a un alto político nacional. Siendo claros, hubiera sido descubierta una enorme red de corrupción política.Al mismo tiempo el Gobernador habría logrado una gran legitimidad, aunque hubiera tenido que sufrir Guanajuato el acoso presupuestario del gobierno de Peña Nieto, como luego le sucedió a Chihuahua.Quizás, algún líder parlamentario hubiera acudido a intentar lavar su nombre por medio de una indagatoria de la tristemente célebre PGR.Pero no importa, la mano de la justicia hubiera tenido momentos gloriosos para los guanajuatenses y los mexicanos, como ha sucedido con la persecución a César Duarte, desde el gobierno de Chihuahua, bajo las pesquisas solicitadas por Javier Corral.Acción Nacional habría sido desinfectado de la corrupción galopante que lo comenzaba a corroer, y en su caso, el gobernador guanajuatense podría estar salvando a su partido respaldado por su gran prestigio y legitimidad, en lugar de hacer maletas para viajar pronto a otro país. Hasta aquí el ejemplo de las diferencias entre Bimbo y nuestra clase política. Ni manera.