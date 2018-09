Consultas y foros populares

[email protected]

Es evidente que los temas relativos a la seguridad pública, a la administración de justicia en sus fases iniciales y la educación son de alta relevancia en los planes del nuevo gobierno federal el que a partir del 1 diciembre de este año encabezará Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, parece que son los que menos tienen posibilidad de avanzar en un corto plazo porque la manera en que están siendo abordados no parece ser la mejor. En efecto, en ambos casos el Presidente electo ha querido la participación de la opinión del pueblo, pero no ha encontrado, a mi juicio, la manera correcta de llevar las pretendidas consultas a un resultado adecuado y que de veras pudiera ser orientador para tomar algunas decisiones al respecto, que por cierto son realmente urgentes.Así, en el caso de la seguridad pública y de la prosecución de justicia, ya desde su campaña había mencionado que una de las formas, no la única, era la posibilidad de una amnistía. Desde entonces ese planteamiento general no había avanzado y sólo es hasta que el resultado de las elecciones se define en su favor que se comienza a tratar cómo podría implementarse y aplicar una amnistía en el ámbito de la delincuencia organizada y específicamente en cuanto al narcotráfico. Ciertamente se pretende la creación de una Secretaría de Seguridad Pública, como organismo independiente de la Secretaría de Gobernación, que es la que actualmente tiene a su cargo esa tarea. Por lo demás, nada nuevo se ha dicho o hecho. Las declaraciones de la persona que ocupará el cargo de secretario de seguridad pública en cuanto a la deprimente situación de todas las policías en México, y de que han sido penetradas por el narcotráfico, nada nuevo aportan. No dice cómo podría solucionarse el problema de una manera concreta, pues insiste en lo que ya es plenamente conocido, que hay que preparar a las policías, darles buenos salarios a sus integrantes y dotarlos de equipos adecuados. Son pues generalidades, pero en el fondo como ya dije, nada en forma concreta en relación a cómo es que podrían prepararse las policías federales, estatales y municipales. A lo más que se ha llegado es a la realización de los llamados foros para la pacificación o algo así, que se pretende que se realicen en todo el territorio nacional para escuchar a los parientes de las víctimas directas de la violencia, así como a los de las personas desaparecidas. Foros que según las noticias publicadas en la prensa nacional carecen de un plan adecuado y de la organización suficiente, los que hasta ahora solamente han servido para escuchar las quejas al respecto de las insuficientes investigaciones que se han realizado para encontrar a los que han desaparecido y a los autores de los múltiples actos de violencia que han desembocado en cientos de miles de muertos. Hasta ahora no se ha conocido algo que realmente pueda considerarse un avance, más bien lo que ha habido es un rechazo a la frase "perdón y olvido", pues todos los que reclaman justicia lo que quieren es precisamente eso y han manifestado que no desean perdonar y olvidar. Nada hay, pues, que pueda, derivado de esos foros, ser útil para la pacificación y la seguridad pública que tanto nos falta.En el ámbito de la educación el Presidente electo desde su campaña dijo que "cancelaría" la reforma educativa y ahora lo ha reiterado así. Pero resulta que aquí también solamente ha hablado de cancelar la reforma educativa, pero no ha dado la menor pista de qué es lo que va a poner en el lugar del contenido de esa reforma, sólo ha vuelto a decir que para esa nueva etapa de la educación también se escuchará a los padres de familia, a los profesores y por supuesto a los expertos. Seguramente ha pensado el equipo de López Obrador y él mismo, que como el nuevo modelo educativo que se pretende instaurar, obviamente tendrá que serlo después del ciclo escolar que se acaba de iniciar, habrá tiempo para esos foros y después cancelar la reforma educativa. Pero no deja de ser inquietante que cuando habla de cancelar la reforma educativa parece como si de esta nada se dejara, lo cual desde luego no parece ser racional. Esa reforma por más que se le pongan defectos evidentemente que tiene sus méritos. Deberían pues aprovecharse los primeros y corregir los segundos, sin pretender dejar a un lado todo lo hecho. Uno de los puntos más criticados es el procedimiento de evaluación a los maestros y por supuesto después también a los alumnos. De tal manera que se pretende anularlo completamente. Esto parece absurdo. En la educación como en otras actividades, es indispensable evaluar lo que se ha hecho o se está haciendo para poder mejorarlo. Pretender no dejar piedra sobre piedra es ilógico y antieconómico pues recordemos que ahí se invirtieron miles de millones de pesos. Ojalá se imponga la razón.En otro tema, es seguro que México firmará un tratado comercial con Estados Unidos, sea trilateral con la participación de Canadá o solamente bilateral con Estados Unidos. Una modificación importante es en el ramo automotriz; pero, aunque no se ha dicho abiertamente, existe el peligro de que la protección a las medicinas de patente se amplíe en México por bastantes más años de lo que actualmente sucede, por lo que muchos de los conocidos genéricos dejarán de venderse libremente si se aplica retroactivamente, pero aún si no, las medicinas de patente de próxima liberación dejarían de serlo. Sería un golpe serio para la economía del pueblo mexicano.