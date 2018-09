De la consulta a la resolución

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Guanajuato es hoy la “isla azul”, la “república azul”. Gobernado el estado por el PAN desde hace más de dos décadas, vive una aparente paz social que ha sido alterada sólo por agentes externos como la guerra entre cárteles de la droga. Inundada esta hermosa tierra por malosos, las cifras de muertos comienzan a alcanzar, como esta semana, a gente buena, de la que hace falta, como el Dr. Macías, un médico de los que dejan huella. Se multiplican los vehículos polarizados y las camionetas con placas foráneas que nos rondan.Esta región no tiene conflictos sociales, es cierto. El PAN gana con relativa facilidad las elecciones y es todavía un partido hegemónico. Las diferencias entre ricos y pobres son enormes y el Coneval nos avienta cifras dolorosas por todo el pendiente que tenemos como sociedad para compartir y crear. Quienes trabajamos en colonias populares, constatamos la pobreza, pero también la satisfacción con el gobierno azul.Se explica la permanencia del PAN por razones como: nuestro catolicismo, la cultura tradicional, la ausencia de casos escandalosos de corrupción en el gobierno, la falta de partidos de oposición competitivos, medios de comunicación dependientes de la publicidad oficial, carencia de liderazgos que convenzan.Todo, en un escenario favorable para la falta de alternancia y reflejado sin duda, en la copiosa votación azul, todavía la mayor en todo el país. Solo aquí AMLO perdió.Pero el PAN ha concretado ideas para hacer buenos gobiernos. Los índices de transparencia y de corrupción son líderes en todo el país para los gobernantes azules. La economía crece; con el modelo de inversión extranjera permite que Guanajuato crezca al doble que el país, aunque con sueldos y prestaciones que están por debajo de lo deseable.No hay huelgas, las universidades no son beligerantes y la sociedad civil no tiene -como tampoco las cámaras empresariales-, perfiles de oposición o crítica ante una realidad que parece no tener conflictos.Una estrategia que idearon los gobiernos panistas se resume en la expresión del ex Gobernador Medina Plascencia: “tanto gobierno como sea necesario y tanta sociedad como sea posible”.La federalización de aquellos años, la formación de consejos directivos para organismos públicos, el traslado de poder a los municipios, el modelo de participación social, la creación de institutos de planeación, el diseño de instituciones con relativa independencia, fueron fórmulas innovadoras para un estilo de gobierno que pretendía ser diferente.En parte esto se logró y se fue reflejando en la continuidad de los gobiernos panistas que se enfilan hoy hacia los 30 años en el poder.Sí, la “isla azul”, hoy rodeada de una aplanadora llamada Morena, requiere fórmulas nuevas para poder mantenerse en el poder. Dominado el PAN en Guanajuato por el Yunque, la cofradía secreta de ultraderecha, requiere hoy, esquemas diferentes frente a un gobierno de orientación social como el de AMLO; se planta el PAN frente a un discurso de beneficio de las mayorías, donde el liberalismo de Juárez dominará los siguientes años.El PAN tendrá que crear un discurso y práctica liberal, como el de Gómez Morín, ya sin espacio para los fanatismos religiosos de la ultraderecha enquistada en el gobierno estatal como lo vivimos en la Secretaría de Educación.La colegialidad en las instancias de decisión a través de consejos directivos fue en mi opinión una de las estrategias más exitosas que creó el PAN: darle juego a la sociedad y a los empresarios. Éstos sobre representados, es cierto, con una sociedad civil poco organizada –y muchas veces conservadora-, que no logramos permear en éstos espacios ciudadanos.Así, a nivel estatal en los consejos de gobierno y en esta ciudad, en los patronatos y consejos como el Metropolitano, SAPAL, Implan, Explora, Imuvi, etc. etc., operaron una participación en forma de consulta, pero no de resolución, de toma de decisiones. Dominaron y dominan los empresarios y somos menos del 10% representante de la sociedad, de los “de a pie”.Mi experiencia por participar en numerosos consejos, donde está sobre representado el empresariado y mini representada la sociedad civil que habla por las mayorías pobres, es concluir que el modelo de participación está agotado, ya no sirve, ya no es práctico.Dar opiniones, validar decisiones tomadas, y muchas veces, simular democracia, es un esquema que no tiene ya utilidad. ¿Cómo pasar de la democracia participativa a una deliberativa? ¿cómo modificar reglamentos de los consejos directivos para que realmente sean éstos los que tomen decisiones y no solamente levantemos la mano para justificar decisiones?El ex gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, el impresentable, modificó mañosamente siendo Secretario de Gobierno, la ley orgánica para que los organismos descentralizados y desconcentrados dieran marcha atrás al diseño que hizo Carlos Medina: los titulares serían nombrados ya no por sus consejos directivos sino directamente por el Gobernador, lo que dio paso desde entonces, a que fuesen colocados personas afines a su partido y cercanos al círculo el poder y ya no como sucedió antes, ciudadanos competentes, seleccionados por concurso de oposición.Requerirá el PAN, si quiere mantenerse en el poder los siguientes años, de transitar rápido hacia la toma de decisiones en organismos colegiados como los consejos de organismos públicos.Requerirá encontrar fórmula de inversión público-privadas para mantener el crecimiento y el pleno empleo cuando el entorno de la industria automotriz por aranceles impuestos por Trump no es propicio. Serán pocos años los que tenga Diego Sinhué para modificar la ley orgánica del poder ejecutivo y volver al diseño original que tuvo el PAN: democracia deliberativa.