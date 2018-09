El Barrio de Guadalupe

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Buenos días. Continúo platicando a través de las páginas de este estimado Diario, algo de este barrio tan importante para Irapuato. Inicio. La casa en la calzada de Guadalupe, donde vive la esposa muy estimada de Humberto Uribe, con su hija ‘yeya’ quien la atiende, sigue teniendo sucesos muy interesantes, los que comento con la venia de los hijos de Humberto Uribe. Hace años, Humberto festejaba su cumpleaños cada día 28 de diciembre con gran alegría y bromas. Humberto fue, siempre, un filósofo natural, pensante, teorizando y deduciendo. Para ese efecto invitaba a sus amigos más cercanos, como Joel mi hermano, Juan y Salvador Rodríguez ‘los muerteros’, Juan Urra, Héctor Hernández, Ramón Díaz de León, don Alfonso Pérez Huarte, Rodolfo Vera, José García Garfias, y yo eventualmente. Para ello rentaba una caja de muerto con cuatro velas encendidas, una en cada esquina de la caja y la colocaba en el sótano de la casa donde anteriormente se jugaban cartas, bacará, ruleta y había una mesa de boliche, esto lo realizaba el general Don Antonio López de Santa Anna (aunque históricamente no lo he podido comprobar) para allegarse recursos económicos en su larga y confusa vida. En el sótano tenía una mesa de pul. Jugábamos, comíamos, bebíamos y regresábamos a nuestras casas con la sensación de haber estado festejando a un amigo muerto resucitado. Hasta hace poco, muchas personas decían que desde esa casa-castillo había un túnel que iba a dar al centro de la ciudad; falso obviamente pues, imaginémonos, un túnel de 500 y más metros de longitud construido bajo decenas de casas, sin que se cayeran y sin que se dieran cuenta sus propietarios; además, ¿Para qué su uso? Curioso, una manzana más hacia el centro y cerca de esta casa, existe aún otra casa-castillo, semejante a la de Humberto Uribe, es decir, construida con tabique de barro rojo recocido, con una especie de torre circular y rematada con un cono de lámina. En ella se fabricaba la lejía, base para la fábrica de jabón la que, en años anteriores la vendían a los hermanos Evaristo y José Cortés para la fabricación de su jabón ‘La Constancia’ el que, como broma y recuerdo, Paco Miller, un ventrículo muy famoso, tenía un muñeco de nombre ‘don Roque’ quien decía ’le rajo la cara a cualquiera maldito sea’, y esto lo aplicaban al famoso jabón ‘La Constancia’ hecho con lejía de esa fábrica comentada, por su dureza. Esta calzada de Guadalupe era lugar del paseo dominical de muchas personas de Irapuato; enmarcada de moras y árboles frondosos, por la tarde, en carrozas jaladas por caballos subían ellas, sus propietarios, vestidos elegantemente, ellos con traje y saco de levita, corbata y sombrero de bombín; las damas, vestidas de largo, en tonos de negro, con el cuello hasta la barbilla, con mantilla y peineta.Al terminar, casi frente al tempo de Nuestra Señora de Guadalupe se terminaba el recorrido en una especie de vagón de ferrocarril, metálico, daban la vuelta y regresaban a sus casas llenos de paz y tranquilidad en un Irapuato, en ese tiempo, tranquilo. En un tramo de esta Calzada construyeron sus casas-chalets, personas muy conocidas del Irapuato de entonces: el Licenciado Agustín Gutiérrez Macías; Kurt Lenk, alemán radicado en esta ciudad y hombre notable y bienhechor que dejó, entre otras cosas, la fundación de la Cruz Roja; Licenciado Pedro (o Melchor, no recuerdo bien) Ortega; la casa de la familia Palavicine, quién legó esa finca a los Misioneros del Espíritu Santo –entre los años de 1940 y 1945 aproximadamente-, los que fundaron en ella ‘La Escuela Apostólica’ en la que estudiaban su primaria niños de Irapuato y se les inculcaba el amor por Jesucristo y su Iglesia, haciendo nacer y sentir en ellos el cariño por esa Congregación con miras a que, más tarde se decidieran, según el llamado (vocación) de Nuestro Señor, a ingresar al noviciado y luego a realizar su profesión como Misioneros del Espíritu Santo. Al cambiar la Escuela Apostólica a la ciudad de Tlaquepaque, Jalisco, en esa propiedad se fundó el Colegio Vasco de Quiroga’, de efímera existencia pero que dejó muchos beneficios entre los niños y jóvenes de esa época, esto fue entre los años de 1945 y 1949; actualmente este conjunto es la sede del ‘Colegio Guadalupe Victoria’ atendido por la Congregación femenina fundada por el Padre Yermo y Parres. Al terminar la calzada en su cruce con la avenida Guanajuato, en el año de 1937 se construyó la famosa’ Bola del Agua’, porque en ese lugar confluían dos acequias de las que aprovecharon sus aguas para construir ese tanque elevado, la que dio ese servicio a muchas familias de Irapuato, en tiempos en que el agua ya empezaba a escasear. Actualmente esta ‘bola’ se encuentra sin servicio y parece ser que abandonada; sugiero a las autoridades respectivas que ella debía ser considerada como un ‘monumento al agua’, por lo que puede crearse ahí una glorieta, con la ‘bola del agua’ al centro, y servirá para regular el tráfico vehicular, muy intenso ya entre ese cruce de múltiples avenidas, así añadimos otro monumento a nuestra ciudad. En el lado opuesto de esta calzada, y al final del barrio mencionado –atrás del puente de Guadalupe’-, se encuentra una ex hacienda, ‘la de Colón’, de la cual platicaré un poco en otro artículo, pues ella es sede de la ‘Congregación femenina de la familia de Corde Jesu’, un tema muy, muy trascendente para la historia nuestra.Termino con un recuerdo muy sentido a las personas tan estimadas que recientemente nos dejaron ya, rumbo a la patria celestial; el General Mario Renán Castillo, gran militar, reconocido y galardonado a nivel nacional, profesionista, historiador y más, mejor amigo; Refugio ‘Cuca’ Márquez Martín de Porras, siempre dulce y tranquila (mi prima); y antier lunes, la muy querida, generosa y sensible señora Josefina ‘Fina’ Gallardo de Aguirre. Acepto críticas constructivas para este artículo. Continuaré con los comentarios de este y otro barrio de Irapuato.