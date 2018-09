El fenómeno de la migración

[email protected]

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Esta semana se realizó la última sesión de Distrito Electoral 15 de Guanajuato entregando buenas cuentas, ya que el trabajo realizado en este proceso electoral 2017- 2018 se terminó en tiempo y forma. Se atendieron todas las inconformidades y se aprendió en este, el primer proceso de este nuevo Distrito, que se formó en la ciudad de Irapuato.Otra actividad que sirvió de reflexión, y se realizó en las instalaciones del mismo Distrito, fue un evento sobre migración, ya que este es un tema importante a nivel mundial. La primera reflexión que se hizo fue pensar cuantos de los asistentes tenían parientes que sean migrantes en otros países.La primera reacción fue decir: “creo que no tengo familiares migrantes”, sin embargo, al profundizar más en el tema se encontró que casi todas las personas asistentes tenían una o más personas migrantes y algunas muy cercanas. Así que este fenómeno es muy nuestro y debe tener más atención personal y reflejarse en políticas públicas.Hablar de migración nos lleva a mencionar el fenómeno de la globalización en el mundo, y en particular en nuestra región que ha venido acompañada no sólo de un fuerte aumento en el comercio internacional (con las consiguientes problemáticas, a nosotros estos días nos han saturado de información sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte), sino también de flujos intensos de migración. Así, muchos contingentes de población se desplazan fuera de sus países de origen, buscando trabajo en otras economías más desarrolladas (en buena medida, sin cumplir los requisitos legales).México no es la excepción en este aspecto; de hecho, esto ocurre en ambos sentidos como expulsor de mano de obra, y al mismo tiempo como receptor de migrantes de otros países, una parte mayoritaria de ellos centroamericanos. En un lapso de cinco años cerca de 2 millones de mexicanos abandonan su tierra natal en busca de mejores oportunidades de empleo en Estados Unidos. A la vez, en este lapso México recibió miles de trabajadores inmigrantes de Centroamérica. La condición de trabajadores ilegales fuera de su país de origen los hace sumamente vulnerables a los abusos y violaciones de derechos humanos. Precisamente, la protección de los derechos humanos de dichos migrantes constituye uno de los desafíos importantes más desatendidos de las políticas públicas en América Latina.La migración es el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de mejorar su situación económica, así como su desarrollo personal y familiar.Cuando una persona deja el municipio, el estado o el país donde reside para irse a vivir a otro lugar se convierte en un emigrante, pero al llegar a establecerse a un nuevo municipio, estado o país, esa misma persona pasa a ser un inmigrante.Según datos del INEGI, la población que emigra hacia otros países lo hace, principalmente, entre los 15 y los 24 años, le siguen los adultos de entre 25 y 34. El porcentaje disminuye en las personas menores de 15 años y mayores de 49. Los migrantes representan el 3.3% (247.7 millones) de la población mundial. En promedio cada minuto, tres personas abandonaron su país para buscar protección como refugiado en otro país. Estados Unidos (EE.UU.) ocupa el principal lugar de destino para migrantes mexicanos (12 millones), no obstante para 2015 cerca de 289 mil mexicanos habían migrado a otros países. En promedio, las autoridades de EE.UU. repatriaron diariamente a 480 mexicanos en 2015. En 2015 el pago promedio del guía, coyote o pollero para cruzar a EE.UU. fue de 61 mil pesos.Hay que tener en cuenta que las remesas que se reciben en México son un elemento económico muy importante (uno de los primeros lugares de entrada de divisas) que ayuda a tener mejores estilos de vida.Durante los últimos diez años se han dado cambios importantes que han cambiado la migración (tanto las personas que se van como las personas que llegan) en nuestro país, es momento que pongamos más interés; no se trata de poner muros de ningún tipo sino de presentar propuestas que faciliten que cada persona esté en donde esté tengo a salvo sus derechos como ser humano.Es un fenómeno de gran importancia ya que tiene una gran influencia política, social, económica y cultural.La ciudad de León tiene una dependencia municipal que atiende la problemática que hemos señalado. Seguramente ya es tiempo también que nuestra ciudad cuente con un espacio público de reconocimiento de esta realidad, ya que esto puede estar pasando a cualquiera de nosotros o nuestros familiares. Es algo que no podemos dejar desapercibido.¡Por la Construcción de una Cultura de Paz!