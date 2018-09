La Olla: Seguridad, deuda

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En seguridad pública no hay motivos para estar satisfechos, y el alcalde Héctor López Santillana lo sabe.El Ayuntamiento de León todito, en voz del Presidente Municipal, presenta a los leoneses el III Informe de Gobierno cuya ceremonia está agenda este martes a las 10 de la mañana en el Teatro Bicentenario.La aplastante victoria de Héctor en las urnas para ser el primer alcalde reelecto, no debe engañarlos. Esos 327 mil votos deben motivarlos y comprometerlos, la soberbia es la peor de las consejeras.De enero-junio de 2015 frente a 2018 el homicidio doloso aumentó en 135%, de 68 a 160 las carpetas de investigación.El gran foco rojo en la ciudad es el narcomenudeo cuyas averiguaciones incrementaron en ¡347%!, sí, como lo lee, de 845 el primer semestre de 2015 a 3,777 en ese mismo periodo del presente año.En todo Guanajuato en el comparativo semestral 2015-2018 ese delito pasó de 1,489 a 4,513, un 203% más.Lo que llama la atención es que mientras en el delito de homicidio doloso la proporción de los que se cometen en León es del 12% del estado (hay regiones mucho más calientes dirán los ‘optimistas’). No obstante en el delito de narcomenudeo el 46% de las denuncias en Guanajuato son de esta ciudad.En ese comparativo semestral de tres años en León también presentaron incrementos los siguientes delitos: lesiones dolosas (en un 12%); los delitos contra la familia que se refieren a violencia familiar, violencia de género, incumplimiento de obligaciones, en un 28%; y el robo a negocio en un 25%.Por el contrario, según las denuncias presentandas ante la Procuraduría, hay una baja del 15% en robo de vehículo; de 27% en robo a transeúnte; 24% en el robo a casa-habitación; y 40% en delitos sexuales.No obstante la cifra negra (delitos que no se denuncian al Ministerio Público) alcanza hasta el 94%.Por ejemplo los cristalazos a toda hora y en todas partes que tienen encabr... a los ciudadanos.Héctor anunciará el martes lo que llama “un nuevo modelo de seguridad” que, dice, se construirá de abajo hacia arriba, desde la sociedad y el Municipio, con el apoyo del Estado y la Federación. Lo que significa hacerse cargo desde lo local del problema y no esperar las acciones que otros nos definan.La incidencia delictiva no es resultado del trabajo de un solo nivel de autoridad, hay que decirlo.El artículo 21 de la Constitución Política de México señala que: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas....El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública”.La obligación entonces del Alcalde y Ayuntamiento es preguntarse ¿qué más podemos hacer?.Por ejemplo la prevención y el combate a las adicciones no pueden decir que no les toca. Que le tomen, pero a la de ya, la palabra al góber electo Diego Sinhue que ofreció una gran cruzada contra las adicciones. La misma promesa hizo el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.O el fortalecimiento de la Policía Municipal en cuanto a número, capacitación y equipamiento. Ahí queda el compromiso en el Programa de Gobierno 2015-2018 de incrementar en 500 elementos la Policía Municipal, pero el saldo final -contabilizando bajas y altas-, suma apenas a 60 policías más.Y que no confundan, el documento no decía graduar a 500 elementos sino tener 500 más en funciones.Otro tema es el sistema de videovigilancia del Municipio y de Escudo que no llegan ni a 500 cámaras. Y los poquitos que las observan.Y en cuanto a la participación social, existen un Consejo Municipal de Seguridad, además una Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia (donde hay relevo en su presidente ciudadano, se va Rocío Naveja y llega René Solano) y un Fideicomiso de Seguridad (que encabeza otro ciudadano, Antonio García), pero pues no terminan de hacer click con todas las autoridades para que los resultados lleguen pronto.En el aire está todavía la continuidad del secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña, y del director de la Policía Preventiva, José Carlos Ramos. Las apuestas es a que se van.Hay que esperar también qué representante del Ayuntamiento tomará la batuta de la Comisión de Seguridad Pública y Gobierno, que en gran parte del trienio encabezó el síndico Luis Ernesto Ayala y al relevo entró el regidor azul Salvador Sánchez Romero, que es muy probable repita en ese encargo.A nivel Estado tampoco hay ninguna claridad sobre los perfiles de Secretario de Seguridad y Procurador. Entre más deja el Góber electo correr los días la impresión es que sí consideran la permanencia de Álvar Cabeza de Vaca y de Carlos Zamarripa, ¿un golpe de timón con los mismos?P.D: Por cierto el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, convoca al “Foro por la Paz” en León, a realizarse el próximo 4 de octubre en las instalaciones del Forum Cultural. Se está convocando a unas 250 personas -entre autoridades y representantes de la sociedad civil- para discutir abiertamente sobre las causas y soluciones que contribuyan a pacificar el País, Guanajuato y León.Para eso el próximo Coordinador Estatal del Gobierno Federal en Guanajuato, Mauricio Hernández, se ha reunido con representantes de la sociedad y con el próximo secretario de Gobierno, Ayala Torres.En Guanajuato los partidos Morena, PRI y PAN, tendrán este año un relevo en sus dirigencias.El inmediato ajuste estará en Morena donde Ernesto Prieto Gallardo se irá -porque así lo obligan sus estatutos del partido- antes de que asuma como legislador local el próximo 25 de septiembre. Su lugar lo tomará la actual secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal, Alma Alcaraz Hernández.La grilla andaba a todo lo que da con los “morenos” porque esperaban una elección interna.Ya no la habrá, el Consejo Nacional ratificó a su líder nacional, Yeidckol Polevnsky, y a todas las dirigencias estatales, hasta noviembre del 2019, no quieren ‘ruido’ en la puerta de asumir la Presidencia de México.Pero eso no apaga todo el fuego en Morena. Son marcados los bandos, por un lado de los identificados con Ricardo Monreal, como Prieto, el empresario Ricardo García Oceguera, el expriísta Miguel Ángel Chico; y con Leonel Godoy las hermanas Antares y Talía Vázquez, y el propio Ricardo Sheffield.Alma no la tiene fácil pues llegó de Sinaloa (donde fue legisladora panista) a invitación de García Oceguera. Se dice que, aunque sea dirigente formal, el otro bando pide un delegado que le reste poder.Morena será la oposición fuerte en el Congreso con seis legisladores y gobernará cinco municipios: Apaseo el Alto, Salamanca, Acámbaro, Comonfort y San José Iturbide. Además tiene a dos senadoras: Malú Mícher, y la recién nombrada Secretaria de la Mesa Directiva del Senado, Antares Vázquez.El todopoderoso partido en el poder, el PAN, también tiene a la vuelta su renovación de dirigencias. Falta que se defina si será simultánea la elección nacional y en los estados, podría ser en noviembre.En Guanajuato hay relativa calma, pero tampoco son ajenos al convulsionado escenario nacional donde sufren heridas abiertas desde hace rato, a las que la dura derrota del 1 de julio les puso sal y limón.El góber electo, Diego Sinhue Rodríguez, ya mostró su total apoyo al michoacano Marko Cortés.Una muestra de lealtad para algunos, y para otros una innecesaria y tempranera toma de partido de Diego. Lo cierto es que, cuando formalmente estén en marcha las campañas internas, los ojos estarán puestos en que el nuevo Gobernador no meta mano para inclinar la balanza a favor de su amigo.En lo local el presidente Humberto Andrade ya dijo que no quiere repetir, aunque tiene ese derecho. Su secretario general, el irapuatense Poncho Ruiz, también comenta que no le interesa, pero hasta hoy aparece como el perfil más fuerte y equilibrado para mantener la siempre delgada línea de la unidad.En el caso del PRI, pues qué les digo. La jefa provisional, Celeste Gómez, espera las señales de su Comité Nacional para entregar el despacho al que llegó apenas un mes antes de la elección. Puede dobletear por algunos meses con su chamba como próxima legisladora, pero no debe tardar una convocatoria para elegir la próxima dirigencia de cuatro años y puede ser en un proceso interno.Los principales responsables en Guanajuato de los malos resultados, el exdirigente estatal Santiago García, y el excandidato Gerardo Sánchez, parecen estar tres metros bajo tierra, ni se asoman.Lo peor que le puede pasar al PRI es terminar de destruirse por las migajas del poder que les quedan. Es muy temprano para hablar de nombres pero no de grupos, el “gerardismo” querrá mantener el control, y enfrente otros bandos dispersos que no sabemos si tengan las fuerzas para arrebatarlo.El Partido Verde mantiene estabilidad pues su jefe estatal, Sergio Contreras, estará ahí por lo menos hasta el 2021. Por cierto no oculta su intención de una tercera campaña por la Alcaldía de León.La salida del presidente del Consejo del SAPAL, Pedro González, dejó enseñanzas a los empresarios.La sanción que el Tribunal de Justicia Administrativa le impuso en julio (una suspensión de cinco meses en el cargo), y que precipitó su salida pues su segundo periodo al frente del organismo operador terminaba en marzo 2019, no pasó desapercibida en el Consejo Coordinador Empresarial de León.Ya desde antes de ese caso el CCEL, que comanda José Arturo Sánchez Castellanos, venía ‘cocinando’ un Código de Conducta dirigido a quienes de su organismo participen como consejeros ciudadanos. No obstante con la polémica del caso SAPAL cobra una renovada importancia esos “mandamientos”.Ese Código de Conducta será presentado mañana lunes por el CCEL al alcalde Héctor López.El documento incluye, entre otros temas: el perfil que deben tener los consejeros ciudadanos, así como un decálogo de principios éticos que rigen su actuación, por ejemplo la obligación de abstenerse y hacer del conocimiento del consejo respectivo cuando pudiera existir un posible conflicto de intereses.Eso último pues ya está en Ley (por eso lo sancionó el Tribunal) pero no está de más se los recuerden. La sanción a Pedro fue precisamente por la autorización de obras del SAPAL que benefician sus tierras.Esos lineamientos le aplican no sólo a empresarios sino a todo ciudadano que participe en consejos. Además la obligación de procurar contar con los mejores perfiles es en dos direcciones: el Municipio que les da el nombramiento y los organismos (sociales, académicos, empresariales) que los postulan.Si quieren poder, traficar influencias, o simplemente acudir a levantar el dedo, que se vayan a otra parte, en los consejos NO.