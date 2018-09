Evolución o degradación

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Qué descomposición social, moral y cultural ha propiciado la televisión y otros medios de comunicación en los últimos diez años, paulatina, pero consistentemente.Los tres temas que ahora proliferan en la programación o cartelera de series son: violencia, drogas y sexo total en variedad de modalidades. Nos estamos acostumbrando de forma vertiginosa hacia esos derroteros sin ocuparnos de promover valores culturales, recreativos, de solidaridad, paz y concordia; de amor al prójimo; de superación personal; de ejemplos de esfuerzo; respeto a la niñez, a la mujer y a la sabiduría de los ancianos; al arte en todas sus expresiones; y otros.Ya desde que empezaron con la transmisión de series de narcos como “La Reina del Sur”, “Señora Acero”, “El Cártel de los Sapos”, “Pablo Escobar El Patrón del Mal”, “Rosario Tijeras”, “La Piloto”, “El Señor de los Cielos”; “El Chema”, “El Chapo”; sabíamos todo lo que vendría en cascada, supuestamente por lo exitoso de su difusión.Pero también en el ámbito de lo sexual, cuando a veces era muy chusco o circunstancial incluir en algún programa o telenovela a un personaje afeminado o gay, se hacía de forma moderada o sugerente; a veces por su actividad de modosito o cultor de belleza; pero después se incluyó ya francamente en las áreas de espectáculos a un comentarista gay como emblemático; de allí se siguió con la inclusión forzosa en las tramas de telenovelas de un homosexual ya descarado, expuesto, obvio, declarado; luego siguieron, conductores, chefs, bailarines y actores, muchos actores, haciendo una verdadera apología y tributo al homosexualismo; de tal manera que lo otrora, discreto, supuesto, insinuante, se ha vuelto rutina y como ingrediente principal de cualquier programa televisivo, para hacerlo normal y cotidiano, y no como algo excepcional y minoritario como realmente lo es.Por último, la cereza del pastel, ahora de moda, y a la cual se ha elogiado en las secciones de espectáculos, es la serie denominada “La Casa de las Flores”, que marca el retorno a la pantalla chica de quien fuera una gran estrella en ese medio, me refiero a Verónica Castro, la cual ¿integra o desintegra? a una familia rica, pero rica en variedad de posturas en lo sexual, desde gays, hasta trasvestis, transexuales, lesbianas y otras especies que desfilan en una serie interminable de besos, caricias y actos sexuales por doquier y a toda hora. Sin faltar la venta de drogas (marihuana en la florería) un viejo truco que ya se había visto en aquella película de Héctor Suárez “México, México, Ra Ra Ra”, con el famoso personaje “Mil Usos”.Esa es la aportación de este gran retorno de la otrora destacada actriz.Ahora bien, no por el hecho de mencionar con mayor énfasis lo relativo a preferencias sexuales variadas, se busca o se pretende satanizarlas, pues es sabido por los amables lectores de nuestro criterio y posturas muy flexibles y laxas, podría afirmar hasta vanguardistas; sino lo reprochable es el abuso y su excesiva exposición y difusión como elogio de las mismas para imponerlas.Tampoco se trata de dar solo preferencia a la heterosexualidad y referirnos como lo único aceptado, sino el rechazar su exhibición constante y casi sin motivo o argumento alguno, repiten y repiten escenas erótico sexuales, rayando en la pornografía y en el mal gusto, pues tampoco ha menester incluir de forma por demás forzada este tipo de escenas. Eso es lo criticable, lo execrable. Qué falta de creatividad e imaginación.¿Qué le depara el futuro en comunicación social a nuestras próximas generaciones?