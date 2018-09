“El Ministerio Público pudo confirmar en la investigación que le estaban suministrando otros medicamentos para que se sintiera mal y no llevarlo al Cerepreso”, platicó un familiar de Verónica.

“De hecho lo que hicieron los ministeriales fue no dejar pasar absolutamente a nadie, por eso mejoró porque ya no le ponían nada, pero como en ese hospital tiene familiares, una hermana doctora y una que es enfermera, pues ellas saben qué suministrarle para que se sintiera mal”, reveló el familiar.

“El juez pidió que se levantaran esas actas contra los del IMSS, pero el señor ayer (sábado), se veía muy bien, no se ve enfermo”, dijo el familiar de la víctima.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La muerte de Verónica López Martínez, no quedará impune, pues quien fuera su esposo finalmente recuperó su salud y se presentó ante el Juez.Pero el Ministerio Público ahora busca responsables por causarle malestar al inculpado, pues descubrieron que en la T-21, le suministraban medicamentos para mantenerlo hospitalizado y no ser llevado ante el Juez.Ésto lo reveló el Ministerio Público ante el Juez, en la audiencia celebrada a las 11:21 de la mañana del sábado, en la sala 5 de los juzgados de oralidad.La audiencia 1P2018/1457, se habría iniciado el pasado viernes 10 de agosto, pero a pocas horas del encuentro, Sebastián Calzoncin Aguilera dijo a custodios que se sentía mal.El inculpado se había causado una lesión en la muñeca, con la misma arma con la que presuntamente mató a su ex esposa, pero esa herida no era de gravedad.El 6 de agosto, Verónica estaba en su trabajo ubicado dentro del supermercado Chedraui de Juan José Torres Landa, en la colonia San Sebastián, cuando su ex esposo la visitó y posteriormente tuvieron una discusión en la que ella resultó herida con arma blanca en el pecho.Él huyó y se causó una herida en la muñeca, metros antes de llegar a su casa donde fue detenido por la Policía Municipal, pero dada la herida tuvo que ser ingresado a la clínica T-21.Fue hasta el viernes 10 de agosto cuando ministeriales pudieron cumplimentarle la orden de aprehensión, pues médicos lo había reportado fuera de peligro. Sin embargo, en su ingreso al Ceprereso Sebastián se sintió mal y volvió a la T-21.Su malestar puso a dudar al Ministerio Público, por lo que los agentes dieron inicio a otra investigación contra el personal que atendía a Sebastián.Finalmente, el Ministerio Público prohibió la entrada al cuarto donde estaba Sebastián, con lo que se logró que el inculpado fuera mejorando y finalmente el viernes lo dieron de alta.Esto fue confirmado por autoridades ministeriales, quienes pidieron al Juez que se continuara con esta investigación en contra del personal de la T-21.En audiencia el fiscal le expuso al juez que la debilidad de Sebastián no se debió a una enfermedad que tuviera, sino a medicamento que recibió durante su estancia en la clínica.Después de 26 días de estar hospitalizado, Sebastián Calzoncin Aguilera se presentó ante el Juez, porque la orden de aprehensión que había en su contra aún estaba vigente.El Juez dijo tener datos de prueba suficientes para determinar el auto de vinculación a proceso en contra de Sebastián por el delito de feminicidio.La autoridad estableció 5 meses como plazo de cierre de investigación, tiempo en el que el Ministerio Público continuará recabando pruebas en contra del imputado.En tanto, Sebastián permanecerá en prisión y en cinco meses debe volver a una sala de oralidad, donde se continuará con el proceso legal y posteriormente reciba sentencia.De sentirse mal de nueva cuenta, podrá recibir atención médica dentro del Ceprereso o en alguna otra clínica, pero legalmente eso no afecta su proceso.