Esta tarde, por lo menos tres viviendas fueron saqueadas en el fraccionamiento Portones del Carmen, por delincuentes que viajaban en una camioneta de lujo con placas sobrepuestas, entre los que se vio a una mujer.De acuerdo con vecinos que reportaron los hechos, los delincuetnes burlaron la seguridad de la caseta de seguridad, a plena luz del día.Hechos que han desatado el pánico y alarma entre los vecinos, que incluso se han comunicado entre sí para tomar medidas de seguridad."Hola vecinos, es una pena que llegue la delincuencia a nuestro fraccionamiento, estemos más alertas en nuestras calles, estos personajes siempre traen vehículos de lujo, si no conocemos vehículos estacionados por nuestras calles hay que estar alertas, ya vieron que es fácil entrar y que hay casas solas, alerta al máximo, propongan acciones", reportó uno de los afectados, en el grupo de vecinos."Vecinos buenas tarders , me acaban de robar en mi casa, si alguien vio algo extraño por favor repórtenmelo, yo ya avisé a la policía", dice otro de los reportes de vecinos en el grupo del fraccionamiento.A decir de los afectados, que van llegando de su paseo dominical, "la banda de rateros" parece de colombianos, e incluso uno de ellos reportó que los delincuentes entraron por la puerta principal."Una mujer joven camionea blanca kia pasó a tocar a mi casa buscando una persona esto fue como hace dos horas... y no traía cono en la camioneta. (Decía) que buscaba a Alejandra Villareal no mencionó domicilio", dice otro de los afectados, que explicó el modo de operar de los ladrones."Buenas tardes sólo para informar que hoy se metierón a robar a nuestra casa", reportó otro de los afectados."De nada sirven cámaras. Ya se descargaron. Ni que pagues seguridad. Burlan seguridad y cámaras a pesar de ser fraccionamiento privado residencial. Las casa cuentan con cerca eléctrica y les vale a los delincuentes que roban placas para sobre ponerlas y cometer fechorías. En las casas hasta perros tenían. No sirvieron de nada", dijo otro de los vecinos de Portones del Carmen.