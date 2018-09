Cuatro tarjetas rojas son las que suman los Verdes en el presente campeonato y lo peor de todo es la estadística que presenta la escuadra esmeralda en este rubro, pues de los últimos siete juegos en donde ha sufrido una expulsión, sólo en uno ha logrado sumar puntos, los otros seis han sido derrotas.



Los jugadores más expulsados en el lapso del que les hablo son Alex Mejía, ‘El Chapu’ Navarro y ‘La Roca’ Aquino, con dos expulsiones cada uno.



El último León que recuerdo lleno de amarillas y rojas fue aquel que dirigió Carlos Reinoso en el Invierno 97 con un total de 55 amonestaciones y 15 expulsados. Incluso, hasta en los dos partidos contra Cruz Azul en la Final de ese torneo, La Fiera sufrió expulsiones.



Nunca he justificado el futbol sucio, pero hay que diferencias entre la rudeza y la intensidad, esto último como una cualidad que le falta al León de la actualidad.

Dentro de esta medianía que tiene el León hoy en día, en términos prácticos cada 40 minutos es amonestado uno de los Verdes. Es una observancia para no presumir y más cuando hablamos de un equipo que tiene momentos tibios de futbol. Cada uno de los duelos que enfrentó fueron a una temperatura alta en la cancha haciendo que el estadio hirviera. Pero fue todo lo contrario, el León vino de más a menos en la definición hasta perderse en sólo correr y correr. Es como decir que los Verdes son el club más pintado de rojo en el torneo, pero sin jugar enchilados. Y si han de ser expulsados que sea por picantes y no por inocentes. Twitter @geraslugo