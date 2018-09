Lionel Messi sufrió la mayor devaluación de su carrera

Euromericas Sport Marketing, la compañía líder mundial en el negocio deportivo, ha hecho público su informe anual del valor de mercado de los futbolistas más cotizados del mundo.



Para realizar este estudio se tiene en cuenta varios criterios con dimensiones y variables, bajo una matriz de marketing siendo algunas de ellas: la edad del jugador, su posición en el equipo, duración de sus contratos, títulos obtenidos y los rendimientos anuales, no se consideran el valor de los contratos de patrocinios con el club y los personales de cada uno.



Teniendo en cuenta estos criterios, el informe concluye que el futbolista con mayor valor de mercado es en la actualidad Lionel Messi, quién quedó fuera de los premios The Best de la FIFA.



Gerardo Molina, especialista en Marketing Deportivo, remarca que el astro del Barcelona ha sufrido la más alta devaluación de su carrera, desde que tocó su pico máximo de 402 millones de euros, cotización que sostuvo por 4 años. En 2018 su actual valor es de 325 millones de euros, seguido por Neymar con en 210 millones de euros, doce millones menos de lo pagado por el PSG francés, el pasado verano, al brasileño le sigue el jugador del Tottenham, Harry Kane, con 196 millones de euros.



Entre los primeros de esta clasicación, luego del portugués le siguen cinco futbolistas que compiten en la Premier League; Kevin de Bruyne 187 millones de euros, Lukaku 167, Pogba 156 , Griezmann 151 y Luis Suarez 142. Cristiano Ronaldo se ubica lejos de los top ten con un valor de 105 millones de euros.