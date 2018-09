Marco Fabián desdeña a clubes regiomontanos

2018-09-03 12:16:09 | EL UNIVERSAL

El tapatío está seguro de no volver a México, por lo que está dispuesto a parar seis meses.

Foto: El Universal.



Marco Fabián y la gente que lo representa tiene dos propuestas muy rmes de clubes mexicanos: el Monterrey y los Tigres. Ambas son atractivas en el aspecto económico, pero el atacante se aferra al sueño de continuar el futbol europeo, por más que no entre en planes del Eintracht Frankfurt y no haya superado las pruebas médicas en el Fenerbahçe.



El tapatío está seguro de no volver a México, por lo que está dispuesto a parar seis meses y buscar otro club en enero.



Para Patiño, nunca hubo crisis en los Pumas.



Los Pumas vencieron al León y terminaron con una racha negativa de seis partidos (cuatro en Liga y dos en Copa) sin conocer la victoria, porque pese a que a David Patiño no le gusta, ambos torneos cuentan.



Al estratega auriazul le incomodaba que los malos resultados de los universitarios en el Apertura 2018 se mezclaran con los juegos coperos. Para él, nunca hubo crisis, porque sólo era dos derrotas y dos empates; hablar de la Copa le resultaba molesto en las conferencias de prensa. ¡Qué vivo nos salió!