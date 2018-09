Marco Fabián 'hace el feo' a equipos de Liga Mx

También detallan que Marco rechazó dos ofertas, pese a ser “atractivas” en aspecto económico. Tanto Monterrey, como Tigres, le ofrecieron regresar a México, pero él dijo que no, ya que quiere seguir en el futbol del Viejo Continente.

al no tener cábida en Entracht Frankfurt y al haber rechazado ofertas en México.En los pasados días, Chivas le 'abrió las puertas' al jugador canterano, pero, de acuerdo con 'Barra Brava' de “El Universal”, Fabián no llegó a Fenerbahce de la Liga Turca, al no superar los exámenes médicos y descartó que fuera por una lesión, sino porque no se llegó a una negociación.En Alemania, el entrenador le dijo que no era contemplado para la siguiente temporada.