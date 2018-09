Por tendencioso, exigen el despido de Juan Dosal de Televisa

, uno de los comentaristas más experimentados en la baraja deDeportes, fue el blanco de duros ataques a través de las redes sociales, pues lo tachan de tendencioso, específicamente al favorecer siempre alLas críticas se dieron desde la Jornada 7, cuando los Diablos recibieron al León y Dosal cuestionó la victoria de la Fiera, asegurando que el silbante había perjudicado a los Diablos al no marcarles dos supuestos penales a favor."@TD_Deportes Que asco escuchar a Juan dosal y Noel cardenas, de lo peor qué hay, tan buen partido el Toluca-Leon y mandan a esas voces que aburren, no tienen nadie mejor ???", publicó Magu Rodríguez en Twitter, mientras que Juan Pablo Torres, otro usuario de esa red social, tuiteó: "Juan Dosal, queriendo minimizar al León para enaltecer a su Toluca. Que se ponga al tiro con sus patrones mejor".La situación se puso peor el domingo pasado, cuando Toluca recibió al Santos en la reedición de la Final del Clausura 2018. Nuevamente, usuarios de Twitter acusaron a Dosal de comentar siempre a favor de los Diablos e incluso varios arrobaron a Televisa Deportes, pidiendo el despido del exjugador."Ese Toluca da asco, tanta marullería junta en un equipo, Juan Dosal ya no tendría que estar con un micrófono", comentó el usuario @edgar31047260 .Toluca terminó por ganar ese juego, pero los comentarios contra Dosal siguieron varias horas después."#VamosConTodo contra Juan Dosal, un comentarista localista, que le gusta hacer menos al rival (Santos)", escribió @imdepor11, mientras que Virgilio Cortez tuiteó: "Me cae bien Juanpor su trayectoria pero es demasiado parcial hacia FC Toluca, debe reconocer al rival que de hecho ya demostró con gol su jerarquía como campeón,