2018-09-03 18:56:53 | REDACCIÓN

Rafa Márquez tiene una lista de logros en el fútbol desde 1997.

Rafa Márquez debutó a los 17 años en la Selección Mexicana.



Rafael Márquez nación en el año 1979 en Michoacán, México, y se ha convertido en todo un emblema del fútbol tanto nacional como internacional. Retirándose en el último Mundial de Rusia, el futbolista jugaba como defensa central y el Atlas F. C. de la Primera División de México fue su último club. Ha sido el jugador internacional absoluto con la Selección de México desde 1997 hasta su retiro en 2018 con el mundial de Rusia, siendo el mexicano con más partidos jugados, 19 en total.

El fútbol es uno de los deportes más importantes y seguidos alrededor de todo el mundo, pero también ha sido una gran fuente de ingresos para la industria del entretenimiento. Rafael Márquez sin duda ha jugado algunos de los partidos más importantes en la historia del fútbol y ha llevado su selección a octavos de final en los Mundiales, donde muchos han conseguido ganar dinero apostando por él, las apuestas deportivas como las de Bet365 bonus han sido un factor muy importante por el cual ha aumentado la popularidad del fútbol y su valor actual.

Logros con la Selección de México

Considerado como el Káiser de Michoacán, Rafael Márquez llevó a su país a los altares deportivos a lo largo de su carrera, sin embargo, el verano del 2018 ha sido uno de los peores de toda su carrera siendo acusado de delitos relacionados con el narcotráfico. Uno de los futbolistas que puede empatizar con Márquez y que no ha vivido el mejor verano de su vida ha sido André Gomes, que ha visto cómo su carrera no se consolidaba en el Barça y como su valor había descendido demasiado sin encontrar un equipo en el que fichar.

Rafael Márquez debutó con la selección de México a los 17 años en 1997 contra Ecuador y desde entonces participó en los siguientes encuentros importantes

- Copa FIFA Confederaciones siendo campeón en 1999.

- Copa América (1999, 2001, 2004, 2007 y 2015).

- Copa de Oro de la CONCACAF 2003 (campeón), 2007 y 2011 (campeón).

- Campeón Copa de CONCACAF en 2015.

Después de debutar con el Atlas F. C., Rafael Márquez fue fichado por AS Mónaco en 1999. A partir de ahí jugó en varios de los equipos europeos más importantes, desarrollando una gran carrera profesional en el fútbol. En diciembre de 2015 y después de 16 años, el futbolista anunció su regreso al Atlas F.C, donde estuvo hasta el 2017.

Su participación en las Copas del Mundo

Rafael Márquez ha sido uno de los jugadores que más mundiales ha jugado con su selección. Se consolidó como líder en el Mundial de 2002, siendo el capitán más joven de la selección de México con solo 23 años. Desde entonces ha participado en todos los siguientes partidos de la selección en los Mundiales, destacando sobre los demás, llegando siempre a octavos de final y convirtiéndose en toda una estrella del deporte. Con todos los mundiales que ha jugado, el Mundial de Rusia 2018 ha sido el escenario de su gran despedida.

Copa Mundial de 2002 en Corea del Sur y Japón, jugó cuatro partidos y en todos siendo capitán.

Copa Mundial de 2006 en Alemania, fue el jugador mexicano más sobresaliente, disputó cuatro partidos y marcó un gol a Argentina.

Copa Mundial de 2010 en Sudáfrica, aquí se convirtió en el único jugador mexicano en capitanear a su equipo en 3 Copas del Mundo.

Copa Mundial de 2014 en Brasil, con 4 mundiales consecutivos logró el récord de más partidos como mundialista, 16 por aquel entonces.

Copa Mundial de 2018 en Rusia, este Mundial fue su despedida del fútbol e hizo historia al disputar su quinta Copa del Mundo y convertirse en una leyenda del fútbol mexicano.

Una polémica que ha salpicado su gran despedida

Cuando Rafael Márquez anunció su retirada de los campos el pasado año, nadie se iba a imaginar que una acusación del Tesoro de Estados Unidos debido a una supuesta vinculación con el narcotráfico iba a salpicar su gran despedida y a manchar su nombre. El desprestigio se inició en el momento en que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos incluyó al futbolista en una lista junto a otros 21 nombres de presuntos colaboradores del narcotraficante Raúl Flores.

A pesar de que la Federación Mexicana de Fútbol le ha respaldado desde el principio, el peso de tal acusación ha cambiado rotundamente el curso del final de su carrera. Lo que debía ser una gran despedida de un ídolo del fútbol se convirtió en una despedida sin celebración con acusaciones de supuestos delitos y con la retirada de contratos valiosos que tenía el futbolista con diversas marcas estadounidenses. Ante esta situación, Rafael Márquez siempre ha declarado que todas las acusaciones son falsas y que él no es un delincuente.