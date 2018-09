Ricardo Ferretti manda indirecta a Miguel Herrera

En 28 años de carrera en el futbol mexicano, Ricardo Ferretti se ha caracterizado por ser un entrenador de carácter, quejumbroso y enojón, pero nunca, a pesar de las críticas, ha llegado a la violencia física.



Durante su presentación como director técnico interino de la Selección Mexicana, el Tuca aseguró que su paso fugaz en el banquillo generará discusiones, “pero nunca golpearé a alguien”.



Puede ser que Ferretti se refería a Miguel Herrera, ex entrenador del Tricolor, quien golpeó al comentarista Christian Martinoli, después del triunfo en la Copa Oro del 2015, que le costó el trabajo al Piojo.



“En 28 años [como entrenador] he sabido vivir con las críticas. Yo leo las críticas pero sé quiénes, cómo y por qué las hacen.



Pero sí yo voy a protestar cada una, me volveré loco”, subrayó el brasileño. Herrera dijo, en la semana, que Ferretti no había hecho la convocatoria de jugadores, que había sido la misma Federación Mexicana de Futbol porque el brasileño es sólo un interno.