Aquí están los nominados

No sólo fueron nominados los mejores jugadores del año, también fueron dados a conocer los candidatos al Premio Puskas, por el mejor gol de la temporada.Desde chilenas, al ángulo, hechos de 'inglesa', hasta goles de tiro libre, los diez goles destacan por su manufactura y trascendencia.En este premio, también se encuentran los jugadores Mohamed Salah y Cristiano Ronaldo, nominados al 'The Best', así como Lionel Messi, quien no fue tomado en cuenta para el premio a Mejor Jugador.Gareth Bale, de Real Madrid, en la final de Champions League ante LiverpoolCristiano Ronaldo, de Real Madrid, ante Juventus en Champions LeagueLionel Messi, de Argentina, ante Nigeria en Rusia 2018Benjamin Pavard, de Francia, ante Argentina, en Rusia 2018Riley McGree, de Melbourne City, ante Newcastle JetsMohamed Salah, de Liverpool, ante EvertonLazaros Christodoupoulos, de AEK, ante OlympiakosGiorgian de Arrascaeta, de Cruzeiro, ante América MGRicardo Quaresma, de Portugal, ante Irán en Rusia 2018