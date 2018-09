“La Dirección asume la responsabilidad del Festival y deslinda a todos sus proveedores de los hechos (...) Lamentamos la molestia de los asistentes, y los hechos de violencia durante el Festival.

“Se realizará el reembolso correspondiente de forma ordenada, motivo por el que solicitamos su apoyo para poder realizarlo exitosamente”, publicaron.



“Es necesario tener tu boleto para verificar tu código de barras, esten pendientes de la página dónde publicaremos los metodos de rembolso”.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La primera edición del, realizado el sábado en el parque Explora, sorprendió a León... pero no precisamente de forma positiva.La decepción se vio reflejada en el número de asistentes y en las múltiples publicaciones de fotos, videos y comentarios en redes sociales.En ellos, resaltó que el equipo del festival dejó la responsabilidad a la dirección general, que al parecer no respondía ante los problemas que tuvo el Mónera durante y después de su realización.Sin embargo, varias personas expresaron que no les contestaban.“Festival Mónera fue realizado con el objetivo de impulsar la oferta cultural del Bajío; buscamos fomentar eventos artísticos y culturales a los cuales los jóvenes puedan acceder con facilidad”, comenzó el escrito.Tras resaltar el orgullo por trabajar con el talento local, se enumeraron actividades que formaron parte, luego se agradeció el apoyo y, por fin, se tocó el tema.El equipo expuso previamente que dicha dirección estuvo a cargo dea quienes corresponden los teléfonos proporcionados para atender a las personas que desean su reembolso (4774480707 y 4775782119, respectivamente). En la reciente publicación, volvió a proporcionarse el primero.a lo que se les respondió que sería en el transcurso de la tarde.Para las personas que son foráneas, se les respondió:En el caso de los food trucks, se les pidió estar pendientes. Así que, por lo pronto, los interesados deben armarse de paciencia para recuperar su inversión.